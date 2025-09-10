El concejal de inseguridad del PSPV

Momento en el que retienen al concejal de Moncada, Martín Pérez Aranda, tras la pelea. / Levante-EMV

El concejal de Moncada, Martín Pérez Aranda, todavía sigue en el cargo. Eso es una pésima noticia para la alcaldesa, para su ayuntamiento, para el PSPV-PSOE, para el resto de partidos, para la mayoría de concejales valencianos, pero, sobre todo, para la decencia democrática. Los videos son los suficientemente claros para entender que el edil de Fiestas y Seguridad Ciudadana hizo todo lo contrario al nombre de su área de competencia. Da lo mismo si fue un error puntual, o un habitual exceso de testosterona, pero ese regidor ya no puede representar a la mayoría de Moncada. Aunque lo más grave es que su partido, no haya sido el primero en señalarle la puerta de salida. Excusarse en cuestiones de forma resulta intolerable cuando es evidente que, en vez de apaciguar una riña verbenera, hace todo lo contrario y, tras un corte de mangas a una parte del público, baja del escenario en busca de más gresca.

Si los representantes democráticos son los primeros en saltarse las normas básicas de un comportamiento adecuado, estamos perdidos. Es indiferente el color de la papeleta por lo que ha sido elegido; todos los cargos instituciones deben ser ejemplares y modélicos si además cobran un salario público, como es el caso. Nadie duda que en cualquier otra actividad laboral Pérez Aranda ya hubiera sido despedido, por lo que sigo sin entender a qué juegan los socialistas valencianos, exquisitos inculpadores cuando se trata del adversario y tan recatados cuando es señalado uno de los suyos.

Si hemos repetido hasta la saciedad que los ayuntamientos son el primer eslabón de la maquinaria democrática, ha llegado el momento en que los partidos mayoritarios hagan una pensada sobre los perfiles de sus listas municipales. Cierto que cada vez hay menos personas altruistas con vocación de servicio público y que eso obliga a completar la candidatura con familiares y seres queridos, pero lo que debería ser un magnífico termómetro para abandonar la endogamia se convierte en un bloqueo a la participación y al mismo tiempo una oportunidad para las opciones más populistas, como veremos dentro de dos años.

Aunque es predicar en el desierto, porque si un presidente del Gobierno sigue confiando en un fiscal general después que el Tribunal Supremo le abra juicio, ¿cómo su partido no va a defender a un concejal de inseguridad?