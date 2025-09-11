Dana: el problema fue la actitud

Una calle de Algemesí, pocos días después de la dana. / Perales Iborra

Todo esto de la dana, no me dirán que no, está dejando momentos y relatos de lo más bochornosos. Desde el mismo día D. Que a las autoridades les pilló la tromba de agua descolocadas, en otros temas y sin la obligada preocupación que la situación requería es sabido por todos. Ya ese día, la gente hizo lo que pudo para salvar sus vidas, como dejar los coches abandonados con las puertas abiertas en calles y autovías, subirse a farolas, a rejas de las casas, a pisos de vecinos... Lo que pudo. Muchos lo consiguieron, otros no. Y muchos de los primeros, aunque vivos, están muertos en vida desde esa jornada. Perdieron mucho, perdieron demasiado.

Al indignante momento en que sonó el EsAlert cuando nadie ya lo necesitaba, se sumó desde el principio dos grandes interrogantes: ¿dónde estaba el máximo representante de los valencianos? y ¿por qué no se envió la alarma antes? Poco a poco, y pese a numerosas resistencias, la información fue abriéndose paso entre intentos de ocultación, bulos, enredos y silencios, muchos silencios. Pero con tantas familias destrozadas y miles traumatizadas, intentar esconder ciertas informaciones es, cuanto menos, misión imposible, a la par que moralmente deleznable.

A las pocas semanas de la riada, se supo donde estaba el máximo representante de los valencianos: comiendo en un restaurante de la capital durante varias horas. Su acompañante en el ágape, que ha tardado demasiado en poner luz sobre lo sucedido en aquellas cuatro paredes con cobertura plena, afirma ahora que todo se dilató más y que, en verdad, estuvieron allí hasta las 18.45 horas. Una larga sobremesa en la que el máximo responsable de los valencianos no se levantó de la silla corriendo, asustado por las informaciones recibidas. No canceló la comida en el acto, pese a las 'múltiples llamadas' que recibió. ¿Por qué no lo dejó todo en el instante en que conoció las primeras inundaciones? Solo él lo sabe. Pero entre dos opciones, eligió que se encargaran otros del asunto.

Ayer mismo, conocimos que a la responsable de la segunda pregunta que les planteaba en este artículo, aquella que hacía referencia al porqué no se envió la alarma antes, no le 'apeteció' llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar aquella tarde para hablar, justamente, del contenido de ese mensaje que tenía que prevenir a la población del desastre en ciernes. No le apeteció. En medio de un caos generalizado, donde mucha gente sin responsabilidad política alguna no tuvo tiempo de pensar si le apetecía o no salir del coche, subirse a una farola o la casa de un vecino, hay personas elegidas para hacerse cargo de ciertas decisiones, justo este tipo de decisiones, que sí pensaron que podían no hacer nada, dilatarlo unas horas o seguir en un ambiente de confort. Otros harían su faena. El problema es la actitud.

¿ Dónde estabas el 11-S?

Pasan los días, las semanas y los meses, y en breve hará un año de la tragedia. Todavía me encuentro a gente que me cuenta, nos contamos, cómo vivimos ese día, como aquella famosa pregunta de '¿dónde estabas el 11-S?' . En el caso de la primera cuestión, la dana, ya se lo he contado en múltiples artículos, el primero de ellos escrito el 30 de octubre a primeras horas de la mañana. A la segunda, les respondo rápido: en el mismo lugar donde me pilla casi todo, en el periódico. Era mi cumpleaños (como hoy) y, mientras en Catalunya celebraban la Diada y en Chile recordaban con pesar la muerte de Allende, varios terroristas echaban abajo las Torres Gemelas de Nueva York en un día que cambiaría la historia. Como el 29 de octubre. No lo olviden.