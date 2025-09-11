Las manifestaciones en la Vuelta dan buena imagen de España

La etapa 16 de la Vuelta / J.P.Gandul / EFE

¿Habrá en el futuro una imagen palestina que pueda obtener el beneplácito y las solidaridades que tuvo Ana Frank? Mis nietos han podido conocer la historia desde cierta cercanía familiar porque en los colegios esta asignatura, nacional o internacionalmente, no ha sido muy respetada. En lo que fue la posguerra española ni lo que fue el Holocausto. Y ante la dramática situación en la que viven los palestinos a quienes se quiere aniquilar, surgen opiniones que acaban siendo lamentos por la imagen que da España. La España que luce las banderas palestinas en las rutas ciclistas con gentes del pueblo, ciudadanos de a pie que se solidarizan con quienes están padeciendo crímenes sin necesidad de acudir a hornos crematorios. La España que está saliendo a la calle es la que nos avergüenza por no sumarnos, por no tomar las banderas palestinas como propias. Son seres humanos los que están siendo asesinados. Y todavía hay individuos de cuyo nombre no deseo acordarme ahora, ni cuando haya que acudir a las urnas, que tratan de minimizar el genocidio. Siempre creí que la muerte nos igualaba, pero parece que no. Los muertos en Gaza son de segunda. La Vuelta ha sido la oportunidad de decir al mundo que los españoles nos sentimos solidarios con quienes están siendo eliminados del mapa. El ciclismo es hoy, pero el fútbol, el baloncesto o cualquier otra actividad deportiva puede ser la ocasión para que una parte de la población mundial se enfrente a la vileza que se está cometiendo en Gaza. Y todo esto votando por que no haya desgracias entre los ciclistas. El español Romo, que se ha retirado, no cayó empujado por un manifestante. Las imágenes dicen lo contrario pero hay quienes no las quieren ver.

La etapa 16 de la Vuelta / Carlos Castro - Europa Press

Los hijos de mis nietos, probablemente, no sabrán el nombre de una Zoraida o Zulema palestina perseguida con saña como lo fueron los judíos en la Alemania de Hitler. Tales sufrimientos son comparables a los que padecen los palestinos que un nazi moderno israelí está causando a mujeres y niños indefensos. Indefensos ante las bombas y los tiros, además de en el estómago. Hay muertos en la guerra cruel y genocida de Israel por hambre y las imágenes de esas criaturas que se han quedado en los huesos antes de morir estoy seguro de que solo tendrán el recuerdo de las imágenes de las televisiones de hoy. Mientras queden periodistas vivos, que esta nómina también es cada día más detestable. Y en medio de las escenas más cueles que aparecen diariamente en los telediarios, hay gentes que mesan los cabellos por las manifestaciones que a diario presenciamos en la Vuelta Ciclista.

El amigo de Netanyahu que patrocina el equipo de Israel en la Vuelta podría haber tomado la decisión de retirarse. Son tan inocentes lox corredores del equipo israelí como los deportistas rusos a quienes no se les permite competir.

El grave problema del deporte mundial estriba en que las grandes organizaciones no toman decisiones drásticas porque el dinero está en sus cuentas.

Posdata. El poder es el poder. El Valencia jugará partido de Liga en campo que no reúne las condiciones reglamentaras. Y la Liga lo permite.