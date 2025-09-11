Jóvenes consumiendo en València. / Francisco Calabuig

Nuestro discurso sigue girando en torno a los hechos, sean ciertos o no. El relato sobre hechos falsos o verdaderos acaba siendo el hecho que lo monopoliza todo. En otros tiempos, el periodismo (incluso las ciencias sociales) se ocupaba de lo que sucedía, pero ahora anda ocupado de lo que la gente dice sobre lo que sucede o no. Los hechos se disputan; las palabras en las que se libra esa disputa son la verdadera noticia. La vida pasa mientras otra gente discute qué es verdad y qué es mentira. Nadie hace nada.

De lo que nadie habla es de nuestra experiencia, de cómo esto nos hace sentir. Se ha normalizado que todo sea verdad y todo sea mentira, pero la palabra “experiencia” está bajo sospecha. En cuanto la pronuncias, quieren dirigirte a la Unidad de Salud Mental. No es casualidad que, desde que los hechos mismos se han subjetivado, a su vez la subjetividad y la experiencia se hayan desplazado directamente hacia la enfermedad mental, separadas de raíz de un mundo en el que uno no puede actuar.

Más allá de los hechos y del discurso sobre los hechos, más allá de la verdad y de la mentira, algo permanece invariable: la pasividad generalizada. No hablo de una decisión individual, sino de una pasividad sistemática, organizada, institucionalizada. Hablo de un modelo de sociedad que está retirando, uno a uno, los cauces por los que los individuos y las comunidades lograban actuar sobre su propia realidad. Es esta pasividad generalizada, no los hechos (ni siquiera la disputa sobre los hechos), la que más define y determina la experiencia contemporánea.

Hay algo enfermizo en las formas de experiencia que nos ofrece nuestra sociedad. Pero no nos sentimos mal porque sepamos que algo es verdad y nos digan que es mentira, o viceversa: nos sentimos mal porque no podemos hacer nada con ello. La mayoría de la gente no aprecia esta diferencia y vuelca su alienación sobre los discursos, sobre los relatos, como si estos fueran los causantes de nuestra experiencia, cuando no son más que distracciones que nos separan de ella, de una reflexión profunda sobre sus causas y, potencialmente, de su solución.

Mientras tanto, tenemos que soportar que emerjan soberanos que todo lo pueden, que, a diferencia de nosotros (que nos hemos pasado décadas escuchando que no había alternativas, que la institucionalidad no admitía grandes cambios al sistema), de pronto sí son capaces de cambiarlo todo, y además de un día para otro, y sin encontrar resistencia. Como resultado, muchos ciudadanos ya delegan con gusto su agencia a estos prohombres mitificados. Los mismos medios que antes alababan a los grandes empresarios, a los multimillonarios, como si fuesen los únicos que actuaban en la realidad (como si la única forma de acción fuese la emprendedora), prepararon el mundo para los nuevos caudillos. Todo sea para que la acción quede siempre en manos de la minoría.

Leo un titular de prensa de la periodista Tansy Hoskins, quien dice: “Hay toda una generación convencida de que solo pueden ser consumidores”. Y me digo: incluso eso es ya un sueño. Como forma de participación en la sociedad, el consumo de masas tuvo su época dorada en los años cincuenta y sesenta, vinculado al ideal de la clase media. Con sus luces y sombras, ya no es el paradigma de intercambio que regula nuestra relación con el mundo. Porque el consumo necesita dinero, y el dinero necesita trabajo, y el trabajo necesita personas en condiciones mentales y físicas de ejecutarlo, lo cual requiere, a su vez, ciertas condiciones de vida mínimamente solventes, entre ellas tener una casa donde sentir que controlamos el núcleo de nuestra vida, donde estamos a salvo. En vez de esto, tramitamos más y más bajas laborales, la mayoría asociadas a problemas de salud mental… sobre todo entre los jóvenes.

No, el sistema no necesita nuestro consumo. Sencillamente, sobramos. Para nosotros: pornografía gratis y comida basura, como dijo aquel. La mayoría de las veces esto no nos importa, claro, excepto cuando despertamos para descubrir que, de la misma manera que no tenemos lugares con sombra, ni recursos, ni personas con las que llenar una tarde sin el móvil, no tenemos ninguna vía efectiva para canalizar políticamente nuestras demandas y forzar cambios que todos queremos, que afectan a nuestro sentido profundo de dignidad y a las bases mismas de nuestra experiencia. Y entonces entendemos que una y otra forma de pasividad están relacionadas. O la democracia es la unidad entre la una y la otra, o no significa nada.

Lo que hace falta, hoy y siempre, son nuevas formas de actividad, tanto para el día a día como para la agencia política. Hacen falta nuevas formas de acción generalizada, en todos los órdenes de nuestra vida.