Opinión | Perquè em dona la gana
No són demòcrates
No, la gent del PP és cada dia menys demòcrata. Si la paraula democràcia ve del grec i vol dir el poder el poble, aquesta gent, cada dia més assilvestrada i menys demòcrata, estan fent un joc molt perillós. I ho fan verbalment, encenent l’ambient i no ajudant gens ni mica en calmar els ànims que ja estan prou calentets.
Miguel Tellado és un feixista disfressat de demòcrata de dreta en un partit que cada dia s’assembla més a la ultradreta. I, per tant, i com a bon alumne dels feixistes, predica en públic allò que “Este puede ser el último curso político de este Gobierno (...) aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país". És necessari ser una persona dolenta per a fer aquestes manifestacions amb l’única intenció de continuar caldejant l’ambient polític i de marcar-se un “Ací estic jo... també”.
Amb centenars de famílies buscant encara les restes dels seus familiars a les voreres de camins i carreteres, és un insult que un feixista com ell puga parlar de foses i de restes.
Familiars que van ser assassinats per altres feixistes com ell que no van mirar pèl en prémer el gallet de les armes que aplegaven des de l’Alemanya nazi o des de la Itàlia feixista de Mussolini.
Ja ho he dit en moltes ocasions, no tot s’hi val en política, però sembla que per a gent de la mena d’aquest home sí que s’hi valga tot, i no és dona compte que li està fent la campanya al partit ultradretà que, segurament no s’haguera atrevit a tant... en un acte públic.
Segurament aquest “ser” que menysprea a les víctimes que van ser assassinades per defensar el règim legítim de la Segona República i llençades sense cap identificació ni pudor a les voreres i soterrades així, de qualsevol manera, siga un digne hereu d’algun funcionari franquista i, per tant, també feixista. Potser per això té tan mala bava. O senzillament, com a bon hereu, és el que pensa.
Aquest any, just en un parell de mesos es compliran els cinquanta anys de la mort del dictador feixista que es va cobrar la vida de centenars de milers de persones que no pensaven com ell i els seus. No hi va haver compassió de cap classe. Van ser executats, empresonats, esclavitzats, les dones rapades i violades per part dels militars i dels feixistes de camises blaves que, borratxos de victòria, no van dubtar a fer servir qualsevol classe d’humiliació amb aquella gent que no sols va perdre la llibertat, també van intentar que perderen la dignitat i els van imposar silenci, pràcticament de per vida.
Doncs Miguel Tellado deu creure que té els mateixos poders que el dictador, i per això pot decidir que l’actual GOVERN LEGÍTIM de Pedro Sánchez mai devia haver existit. Això és crispar encara més l’ambient. Hem de recordar el que va passar només fa unes setmanes a Torre-Pacheco, on per culpa d’uns exaltats d’ultradreta, es va alterar de forma greu la convivència social?
Si Feijóo fora un demòcrata (que tampoc ho és) l’haguera cessat ja de tots els seus càrrecs precisament per una greu falta de respecte a les víctimes del franquisme. Però insistisc, el primer que no és gens demòcrata i, que ni ell mateix s’entén quan parla, és Feijóo. Què hem d’esperar d’un tipo que passeja amb barca amb un narcotraficant o que puja a un karaoke cantant i fent seua la frase de Díaz Ayuso “me gusta la fruta” com a forma d’insult al president del Govern? O que en una arrancada de més crispació, es negue a anar a la inauguració de l’any Judicial perquè segons ell estaven el Fiscal General de l’Estat, que ha d’estar, i el ministre de Justícia, que també ha d’estar?
El mandat de Feijóo al capdavant del PP nacional ha vingut caracteritzat per haver-se rodejat de la gent més reaccionària i violenta del partit per tal de crispar tota la legislatura.
Però com tot en aquesta vida, acabarà passant i ell solet s’està ficant al marge de la possibilitat de governar per les seues formes, però sobretot, pel seu discurs intolerant i excloent. I mentrestant, fent-li el llit a la ultradreta que no para de créixer en intenció de vot a costa dels votants del PP.
Com veiem, tot molt democràtic... quina pena de panorama. Esperem que als dos anys que queden de legislatura, les coses revertisquen a millor...
- El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente
- Quinientos conductores pakistaníes entran en el sector del taxi de València
- Así será el nuevo edificio de los 'ángeles de la guarda de la ciudad
- Cuenta atrás para los primeros derribos de las arrocerías de la Malva-rosa
- Alerta en Valencia y Alicante por nuevos reventones, lluvias torrenciales e incluso tornados
- Eva Ferri, hija de Nino Bravo: 'Sus canciones acompañan y consuelan. Ese es su verdadero legado
- El riesgo por lluvias intensas se alarga hasta la madrugada del miércoles con un doble aviso naranja
- El imposible Lim Arena