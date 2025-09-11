Opinión | Reflexions
El valencià a Europa, clar que sí!
El Partit Popular ha reobert el vell debat de l’“oficialitat del valencià a Europa” arran d’una entrevista al ministre d’Exteriors. I, a remolc, anuncia mocions als ajuntaments per a “reclamar” el reconeixement del valencià a la Unió Europea. El problema és que la porta està oberta des de fa quasi vint anys. Confondre ús administratiu reconegut amb oficialitat plena —i, encara més, amb “llengua de treball”— és una maniobra de distracció: allò que presenten com a novetat ja existix des de 2005–2006; el que s’està negociant ara és un altre nivell.
Els fets són tossuts. El 13 de desembre de 2004, el Govern d’Espanya registra al Consell de la UE un memoràndum per a obrir vies d’ús de les llengües cooficials i cita expressament la denominació català/valencià. El 13 de juny de 2005, el Consell acorda el marc: acords administratius entre cada institució i l’Estat, a càrrec d’Espanya, per a tres coses molt concretes: traduccions de difusió d’actes, intervencions orals amb interpretació i comunicacions escrites de la ciutadania. Tot això queda publicat al DOUE del 18 de juny de 2005.
Aquell mateix any comencen a signar-se els acords: 7 de novembre de 2005 amb el Consell de la UE (en vigor el 23/11/2005) i, ja en 2006, 25 de març, l’acord amb la Comissió Europea. Al Parlament Europeu, la Mesa acaba acceptant comunicacions escrites en les llengües cooficials en juliol de 2006, i el Comité Econòmic i Social Europeu s’hi suma al juny. Resultat: una xarxa estable perquè qualsevol ciutadana puga escriure i rebre resposta en valencià i perquè autoritats espanyoles intervinguen en valencià amb interpretació. Açò no és una promesa: és història administrativa.
Convindrà recordar també qui governava a casa. En 2005, el Consell estava presidit per Francisco Camps i el conseller d’Educació era Alejandro Font de Mora. Aquell Govern va celebrar eixes vies europees com un avanç per al valencià; de fet, Camps va presentar a Brussel·les aquell moment com a “històric”. Vint anys després, el mateix espai polític “exigix” als plens municipals el que ja estava en marxa. Molt soroll i, mentrestant, els procediments que ja tenim no sempre arriben al taulell. Ni en la mateixa Generalitat.
La filologia, al seu lloc. El valencià oficial que usa l’Administració és el que fixa l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institució estatutària creada a finals dels noranta, governant Zaplana amb Unió Valenciana, per a establir el marc normatiu i aclarir el consens filològic que dona seguretat jurídica a ciutadania i institucions. Que és a qui fa cas la UE per escriure els seus documents o respostes. Eixe consens, que durant anys va desactivar guerres simbòliques, s’ha vist erosionat per decisions polítiques contra la mateixa AVL. Com en la disputa/proposta recent sobre com s’escriu el topònim de la ciutat, que defense que és prevaricadora, quan l’ha promogut una exconsellera d’Educació que coneix de sobra la norma. I per la temptació de reobrir el meló cada volta que convé. Revisionisme de manual: desfer hui el que es va impulsar ahir.
Mentrestant, què es discutix de veritat a Brussel·les? L’oficialitat plena: incloure català/valencià, èuscar i gallec en el llistat de llengües oficials de la Unió i, eventualment, el seu ús com a llengües de treball. Com en teoria, hauria d’estar passant a l’estat espanyol. Açò sí que requerix unanimitat dels Estats membres i pressupost. És la carpeta que han posat damunt de la taula actors catalans en clau de governabilitat i que el Govern ha defensat amb propostes d’implantació gradual i d’assumir costos. Es pot debatre legítimament. Però no té res a veure amb les finestretes que ja funcionen des de 2005–2006 governant el PP a la Generalitat Valenciana. És a dir, cal reclamar-los, ja que en parlen, que generen menyscortines de fum i més cabet a la faena. La faena, ací, és doble i molt concreta.
Primer: aplicar i dotar el que ja tenim. Que una veïna puga entrar a la web i adreçar-se a la Comissió o al Parlament Europeu en valencià; que reba resposta en valencià via el procediment acordat; que un regidor puga intervindre en valencià amb interpretació sense que siga una gesta; que les traduccions de difusió dels actes no arriben tard o no arriben mai. Açò depén de protocols clars, oficines que funcionen i pressupost.
Segon: no embrutar el debat sobre l’oficialitat plena barrejant-lo amb el que ja tenim. Si es vol sumar per a fer del valencià una llengua oficial de la UE, que es parle clar: cal unanimitat, cal negociació i cal paciència. I, mentre arriba o no arriba, fem pedagogia i servei: els drets vigents han d’estar a l’abast de qualsevol ciutadana ara.
El PP i Vox poden continuar portant als plens mocions per a “reclamar” allò que ja està en vigor; és fàcil i dona titular. Però el país que compta és el que, cada matí, troba finestretes que el respecten en valencià. Menys bronca, menys vídeos i més procediments que funcionen.
P. D. També ho recorda una guia de la Conselleria d’Educació —consultable al web de la Generalitat— sobre la Carta Europea de les Llengües: els serveis, la justícia i l’educació en valencià no són un desig, són obligacions. Qui demana que comence per complir.
