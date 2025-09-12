Culos ceñidos

La temporada de novedades, a la espera de la liquidación, se cierra con varios elementos reveladores, por ejemplo, el pantalón corto, muy corto, tal vez, ceñido: con el corte tejano acogedoramente oscuro y deshilachado.

Una temporada de caras bonitas y mestizas y culos de ensueño, los glúteos muy bien empacados, todo en la órbita de una melena a modo de crin de potra cósmica con cejas muy bien trazadas.

Escotes palabra de honor y el remate de una camisola muy corta, color carne.

Las jovencitas de las repúblicas hermanas parecen poseídas por una sacudida hormonal, como reproductiva, tan urbanizada que algunos ni la perciben, pero está ahí, tanto que al ver una película de John Wayne –Centauros del desierto (el centauro era signo de sabiduría tanto como de feroz carnalidad)– comprobé que los protagonistas se mueven en un espacio restricto, desquiciado, tanto que tachan de “indio” a un joven que se defiende alegando que solo tiene “un octavo de sangre cheroqui”, que es la sangre invasiva que movió las piernas de Tina Turner.

No hay razas en un planeta condenado a una sola especie. Se trata de un juego peligroso del que se valen tipos casi tan idiotas como Donald Trump, para perseguir y arrinconar a los braceros mejicanos (y para que se los pongan mucho más baratos. O como Santiago Abascal, que se cascó, el otro día y a la vista de lo sucedido en Jumilla, una homilía amenazadora). La civilidad es poder compartir con quienes tienen menos, lo apoya la filosofía hacendística. Y el papa.

Mi amigo Gero me corta el pelo, mis pelos en guerrilla y, mientras, me atiza una buena dosis de reguetón. Mejor me escanciara una cumbia bien ajustada o la fina estampa de Chabuca Granda.

Recuerdo a un escritor colombiano que decía, taxativamente, que no hay rubios sino anhelos de serlo razón por la que, pienso, las vallas publicitarias de El Cairo aparecen a lo Cate Blanchett pobladas de criaturas rubias, como cristalinas, de un rubio élfico, que una peluquería irlandesa mezclará con una ración de pelirrojos. En la feroz guerra de sexos en Méjico las morenas calzan apellidos germánicos o así: (Frida) Kalho, (Lila) Downs, (Linda) Ronstadt y la presidenta (Claudia) Sheinbaum.