Un derecho para la juventud, una deuda con la clase trabajadora

Jóvenes buscando pisos de alquiler. / E.D.

La reducción de la jornada laboral es una respuesta lógica a un país que ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, pero que sigue anclado a un reloj laboral oxidado. La juventud y las mujeres lo sabemos bien: vivimos en la precariedad, encadenando convenios de prácticas no laborales, sueldos bajos y horarios interminables que dejan poco espacio para algo tan elemental como vivir. Por eso, lo que ayer estaba en juego en el Congreso no es media hora menos de trabajo al día, sino el derecho a recuperar tiempo de vida.

Y aquí está lo esencial: esta reforma no va solo de números. Va de vidas. Menos horas de trabajo significa más tiempo para cuidar, para estudiar, para descansar y para que las personas jóvenes y las mujeres, que todavía cargan con exceso de precariedad y cuidados, tengan un cambio decisivo. La reducción legal igualará derechos y pretende que no solo quienes negocian bajo la mentalidad del individualismo tengan jornadas más cortas, si no proteger precisamente a quienes más lo necesitan: a las personas trabajadoras más vulnerables.

Un millón de asalariados sigue atrapado en las 40 horas semanales, y la mayoría son jóvenes, mujeres y trabajadores de sectores atomizados con menos capacidad de presión sindical. A ellos, ¿quién los defiende? Porque desde luego no lo hará la patronal.

Sacar adelante este proyecto es justicia social y eficiencia económica y está respaldado por la evidencia internacional: trabajar menos no significa producir menos, sino trabajar mejor, con menos enfermedades, con más motivación y mayor productividad. En Francia ya lo entendieron: en el año 2000 redujeron la jornada de 39 a 35 horas. Menos de 20 años les bastaron para dar un salto que en España seguimos postergando.

Y tampoco hay que mirar tan lejos, en València ya tenemos pruebas de lo que supone avanzar hacia la jornada de 4 días. Con el anterior gobierno se puso en marcha un proyecto piloto cuyos resultados son clarísimos: el 37,7% de la población aumentó su actividad física, el 35,5% mejoró su alimentación, la calidad del aire subió, el tráfico bajó y el gasto en ocio y cultura se disparó. En resumen: más salud, más sostenibilidad, más vida. Si un pequeño experimento local puede tener tal impacto, imaginemos lo que supondría aplicarlo de manera general. Desde el Consell de la Joventut de València lo decimos claro: la juventud no puede seguir hipotecando su presente y su futuro a cambio de jornadas interminables que ni siquiera garantizan poder pagar una vivienda digna. Queremos tiempo para vivir, para formarnos, para crear proyectos propios y colectivos. Y exigimos que esta medida avance, porque es un paso imprescindible hacia una sociedad más justa.

En el conflicto de Capital - Trabajo, la clase obrera nunca consiguió nada sin organizarse y sin salir a la calle. Fue así como conquistamos las ocho horas, las vacaciones, la sanidad pública y tantos otros derechos. Y será así como seguiremos arrancando cada minuto de dignidad al capital. Es por eso que este Consell continuará exigiendo al Ayuntamiento que retome las convocatorias para impulsar la jornada laboral de 4 días en nuestro tejido empresarial, porque no se trata solo de debatirlo en el Congreso, sino de demostrar en la práctica que otro modelo es posible aquí y ahora.

Quienes han votado en contra de esta reforma en el Congreso no están defendiendo la economía: están defendiendo sus privilegios. Están diciéndole a millones de jóvenes que su tiempo no vale nada, que continúen dejándose la salud en el trabajo.. Está repitiendo el viejo “no” de siempre, aunque con ello bloquee la posibilidad de que vivamos mejor.

La pregunta es simple: ¿queremos un país atrapado en el siglo pasado o uno que garantice tiempo de vida a quienes lo sostienen día a día? La respuesta es igual de simple y como citaba una compañera hace poco; “El tiempo es la única riqueza que no se acumula ni se recupera, y sin embargo es lo que más injustamente se reparte en nuestras sociedades.”