Opinión | La claraboia
Faust, Mefistòtil i el metavers
La lectura no defrauda de cap de les maneres, sobretot en estos temps en què la tecnologia i la depredació mercantil devoren l’entorn i ens allunyen de la natura original
Goethe (Frankfurt del Main, 1749 – Weimar, 1832) va complir el proppassat 28 d’agost, dos-cents setanta-sis anys. L’hipocondríac que tenia terror a la mort i que no hi assistia als soterraments dels familiars i amics morts que va gaudir del privilegi de l’amistat íntima i la protecció del gran duc Carl August de Weimar, va ser protagonista i testimoni d’una generació d’escriptors que va establir el cànon de la literatura alemanya. La burgesia dels principats va trobar en la literatura l’espill on reflectir una identitat comuna.
Entre els llibres que conserve del savi alemany, privilegiat de les lletres i de l’autopromoció alhora, tinc a les mans la traducció al català del Faust (Editorial Riurau), de l’editor, enginyer i traductor de Benissa Jaume Ortolà, amb pròleg de Guillem Calaforra. Una traducció que actualitza les anteriors de Josep Lleonart i Joan Maragall i ens ofereix als lectors llecs en llengua alemanya l’oportunitat d’acostar-nos a una obra mestra del teatre i la tragèdia clàssica.
I la veritat és que la lectura no defrauda de cap de les maneres, sobretot en estos temps en què la tecnologia i la depredació mercantil devoren l’entorn i ens allunyen de la natura original. Sembla que han fet un pacte amb Mefistòtil per convertir l’ànsia de coneixement i saviesa en control i manipulació dels humans. Però ara no calen mitologies, ni llegendes, ni bruixeries o instruments de l’antiga alquímia, ara són la intel·ligència artificial, les noves tecnologies i el consumisme les que marquen les lleis epistemològiques. Progrés, manipulació, o alienació? O un poc de cada? Qui sap. La utilització que fan els populismes d’extrema dreta no ha fet més que posar més pebre a l’assumpte.
El doctor Faust aspirava a convertir-se en l’Esperit de la Terra, és a dir, a la unió absoluta entre l’home i el cosmos. Tanmateix, manipulat per Mefistòtil, acaba sent còmplice de la mort del germà i de la mare de l’estimada, Margarida, i és arrossegat cap a la perversió del mal en la nit de Walpurgis. Si bé la primera part és molt boja, la segona, diu Harold Bloom, fa que Browing i Yeats semblen insulsos i Joyce l’escriptor més clar del món. Fins i tot, la màgia crea homuncles, xicotets homes en miniatura, tot just com la màgia dels mons virtuals del metavers: qui sap cap a on ens portarà. El drama del Faust continua més viu que mai.
