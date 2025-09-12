No soy Francisca Javiera

Lucía Feijoo Viera

Aunque podría serlo…. Menudo inicio de curso político sin maestros; parece que se destapó la charca, como en un apocalipsis de albañales, y no es verdad, por más que la fetidez ensucie el ambiente. La mera comparación de lo que llaman “mafia sanchista” durante siete años con lo que le precedió en los siete anteriores, tocando a los ministerios de interior, hacienda, justicia o defensa y su presidente Mariano, resulta irrisoria y por más que hayan entrullado al ciudadano Cerdán la millonada no aparece y menos en la familia del presidente Sánchez, deshumanizado cual “perro”, luego “galgo” (insisten en faltar a València) e finalmente “hdp”, más machista.

Érase un hombre a un bigote franquista pegado -parafraseando a don Francisco, de Quevedo-, érase un Borrego por apellido, érase un ex magistrado del TS dedicado a los Derechos Humanos quien dijo, en la sede principal del poder legislativo, que por segundos iba a ser Francisca Javiera, protegido por ley, o que un día podría sentirse mujer y entrar libremente en vestuarios femeninos. Ello tras agradecer a los voxísticos, con puñetazos sobre la mesa, la oportunidad de reírse de normas cual las que amparan el matrimonio homosexual o protegen el cambio de sexo en la Cámara donde se aprobaron tales leyes. Otro ser de luz (Patxi López dixit).

Servidor no puede alegar, como el grupo musical Toreros Muertos, que no se llame Javier, con el Francisco por delante, como la iglesia mandaba en tiempos del generalísimo, aludiendo al santo navarro, jesuita originario del castillo de Javier en Navarra, y que ahora podría cambiar a F. Javiera, tras los farragosos trámites que ejercer cualquier derecho conlleva en la piel de toro, gracias a los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez; pero no olvide el señor Borrego que también hubo una santa Francisca Javiera, Cabrini, aunque es patrona de los Inmigrantes y no gustará a sus cuates, o un nombre habitual en Chile por una libertadora local.

Fue patético ver a una jurista como Perelló, presidenta del TS-CGPJ, pedir respeto a la separación de poderes cuando llueven chuzos de punta e más patético aún escuchar al vicesecretario de igualdad del PP insinuar que una periodista televisiva es como las prostitutas de Koldo. Ya son casi doscientas las sedes socialistas vandalizadas sin que Feijóo diga nada mientras canta al limonero y hemos asistido a la grabación de un intento de linchamiento físico a un periodista en la puerta de su casa; no sabremos si viene o no el lobo, pues la fiera ya está aquí.

No viene el fascismo y tampoco regresa, sino que está activo, nacional e internacionalmente, Neorreaccionario, si es que se fue alguna vez. Con beneficios, sueldos o alquileres usurarios la gente sigue lampando, dos de cada tres, mientras el IBEX nunca había ganado tanto y dice que debemos cambiar el gobierno “inestable”, como en Francia o Portugal que no llegan al año. Las ultraderechas españolas, PP-vox, siembran el negacionismo climático y la invasión migrante, falsedades científicas y estadísticas evidentes donde las haya, como ariete de su sucio asalto al poder. No ha cambiado la mentalidad social ni el paradigma político e vivimos bajo una intoxicación ultra, financiada en sedes, salas y redacciones.

¡Basta ya! El cruel genocidio palestino diario televisado afecta también a nuestra salud cívica.