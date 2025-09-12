Gobernar con visión o con indicadores vacíos: el reto de la participación

Imagen del congreso

Poder contar con datos fiables, comparables y periódicos, que nos permitan observar una evolución del impacto- o no- de las políticas, es esencial para cualquier gobernanza democrática. Y lo es aún más en tiempos de polarización, fake news y liderazgos autoritarios o personalistas. La monitorización no es un lujo técnico: es una necesidad política.

Sin embargo, no se puede gobernar a través de los números. Nos arriesgamos a que quede fuera lo que es tan fundamental como difícil de medir. También se quedan fuera algunas cuestiones que están fuera del foco de lo que se monitoriza, porque usamos marcos que nos impiden verlos. Voy a poner algunos ejemplos desde mi propia investigación.

Los paneles de monitorización de las políticas de innovación europeos, ponen su foco en los resultados de la innovación, como las patentes, o en las inversiones. Apenas hay datos sobre las personas que innovan y sus circunstancias. En estos informes, la innovación parece que es tecnología puesta en el mercado, y parece que las mujeres no innovan ya que apenas están en este contexto. Pero... ¿y la innovación pública, la innovación social, o la innovación en procesos que son clave, pero no se miden?

Este marco cambió en 2020, cuando el Ministerio de Ciencia e Innovación incorporó a actores tradicionales de la innovación y a asociaciones de mujeres científicas e innovadoras para reflexionar conjuntamente sobre qué datos serían necesarios para elaborar el primer informe Mujeres e Innovación. La mirada de género permitió enfocar en los contextos y en las personas. Sin embargo, muchos otros informes sobre género en innovación se limitan aún a reproducir los datos habituales —como los de la OCDE— desagregados por sexo. Fue la combinación entre el objetivo de igualdad y la participación lo que realmente amplió la mirada. ¿Se harían mejores políticas con datos así? Las inversiones son clave, sí, pero si se concentran en unos pocos y no se atienden los obstáculos que enfrentan muchas personas altamente creativas para innovar, el resultado será una innovación poco diversa y alejada de quienes más la necesitan: por ejemplo, las mujeres, que son el 50 % de la población.

Otro ejemplo: en los paneles de monitorización de ciencia e igualdad de la Comisión Europea, no se mide la conciliación. ¿Cómo?, os preguntaréis. Pero si es uno de los problemas que todo el mundo menciona. Cierto, pero ¿quién participa en decidir qué áreas son medidas y cuáles no? ¿Si no hay datos sobre algo, quién decide si invertimos en tenerlos? Así, sobre los datos que hay, vamos construyendo visiones del mundo que dejan tanto fuera…

Por ello, es muy importante que además de datos numéricos aparezcan las voces de las personas involucradas. Pero sólo citar sus problemas es insuficiente, como ocurre en algunos informes. Es necesario que los actores y afectados por las políticas definan qué aspectos vamos a monitorizar.

Es un proceso accesible y viable, comparable en esfuerzo al de reunir a un grupo de expertos —como yo misma— para diseñar un panel de indicadores. Con el uso de técnicas adecuadas, que permiten facilitar la comprensión compartida durante el debate y establecer prioridades o conexiones entre los aspectos a monitorizar, no requiere necesariamente más tiempo y aporta valor.

Y hay más ventajas: además de permitirnos incorporar cuestiones que tendemos a obviar, nos ayuda a reflexionar sobre consecuencias indeseadas de las políticas. Porque toda medida, acción, pública o privada, tiene consecuencias que no esperamos, positivas y negativas. Las personas potencialmente afectadas tienen muchas más ideas al respecto.

Los propios modelos de gobernanza generan consecuencias indeseadas, como la cuantificación excesiva, que tiende a reducir el mundo en el que vivimos a lo medible. Por ejemplo, si evaluamos la calidad educativa solo a través de los resultados de los exámenes, sin considerar si el alumnado desarrolla valores como el respeto mutuo o la cooperación. Hay mucho más mundo, y para que aparezca, la participación es imprescindible, no sólo en las urnas o debates públicos, sino en la «técnica» del día a día que va haciendo las políticas y ayudando a tomar decisiones sobre lo que importa.