Diana Morant, de rojo, al llegar al desayuno informativo en el Hotel Las Arenas de València. / Miguel Ángel Montesinos

Carlos Mazón inauguró septiembre sin dar un respiro al Gobierno (la quita de la deuda estaba sobre la mesa del Consejo de Ministros). Diana Morant dio el pistoletazo de salida ayer al curso político de los socialistas valencianos con el mismo tono desde el lado contrario. El resultado es claro: todas las puertas entre los dos grandes partidos en la Comunitat Valenciana están cerradas a cal y canto.

Morant utilizó una cita de Tony Judt para argumentar que Mazón merece todos los reproches, morales y éticos, y lo hizo extensivo a “todo su Consell”, al PP, a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. ¿Queda algún puente abierto? ¿O están ya todos dinamitados y en ruinas?

Minutos antes, precisamente, la líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades había lamentado que el PP de Feijóo en España es el partido del “no a todo” y había dejado una pregunta similar a las subrayadas en el párrafo anterior, pero desde el enfoque de quien está sentada en el Ejecutivo: “¿El PP va a votar a todo que no en el Congreso?” Citó la actitud en la pandemia, la financiación de los valencianos, la deuda… Si Pedro Sánchez no cae, no hay opción de vías abiertas.

Donde pone Sánchez, pongamos Mazón y el esquema se mantiene. No son situaciones comparables la de uno y otro (nunca estas yuxtaposiciones son justas), pero lo que queda (da igual el lugar) es la instauración de una dinámica perversa (por imposible) entre gobernantes y oposición, ya sea en España o en la Comunitat Valenciana.

Lo dijo la propia Morant al referirse a la actitud de los actuales huéspedes de la sede de la calle Génova: “La democracia no es eso”. En efecto, nos enseñaron que era lo contrario: canales de comunicación entre quienes piensan diferente y posibilidad de acuerdo.

Es verdad que, más de diez meses después de la mortal catástrofe, la posición de Mazón es muy difícil de justificar desde criterios morales (y políticos), pero más allá de la persona está la institución, la Generalitat, a la que convendría preservar antes de que el negacionismo la devore también. Y están todos los ciudadanos que le dieron la mayoría en las urnas en 2023. Eso fue antes de la gran riada, sí, y ahora la dana está en el núcleo de una prolongada crisis a la que no se le ve final, pero la duda es si todo esto también pasará, si habrá reconstrucción de puentes democráticos o nos tenemos que acostumbrar a este ambiente de trinchera.