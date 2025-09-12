La Universidad como agente de transformación del territorio: Rosseta UV Lab en Sagunt

Rosseta UV Lab. / ED

En estos tiempos convulsos, en los que la actualidad política nos arrasa, incluso en vacaciones, cuesta parar para reflexionar, y cuesta más si el objeto de la reflexión es estructural y no coyuntural ni “de plena actualidad”.

Una de esas cuestiones es el papel de la universidad en el territorio, tema que resulta estratégico para el presente y el futuro de nuestros pueblos y ciudades, para el bienestar de los vecinos y vecinas y para consolidar una sociedad fuerte, resiliente y crítica. La universidad, como espacio de creación y transmisión de conocimiento, no puede ni debe replegarse sobre sí misma. La universidad del siglo XXI ha dejado atrás el modelo de la “torre de marfil” y se ha convertido en un actor comprometido con la realidad social, cultural, ambiental y económica que la rodea. Es, en definitiva, un agente de innovación territorial. Así lo consagran tanto los Estatutos de la Universitat de València como la más reciente legislación estatal sobre el sistema universitario, que reconoce explícitamente la función social de la educación superior.

Este compromiso con el territorio se manifiesta de forma tangible a través de múltiples iniciativas. Entre ellas destaca el Rosseta UV Lab, un Living Lab que surge con la voluntad de aplicar el modelo de la cuádruple hélice de la innovación: academia, administración pública, empresa y ciudadanía, a los problemas más actuales y acuciantes de la sociedad saguntina, y, por extensión, valenciana. Con epicentro en la Marjal dels Moros, este laboratorio ciudadano busca catalizar sinergias interdisciplinares para abordar desafíos ambientales, promover la sostenibilidad y generar conocimiento compartido con impacto real en la vida de las personas.

Esta experiencia se inserta en los principios que orientan el Programa Universitat-Societat de la Universitat de València. Durante más de una década de acción territorial, la Universitat de València ha consolidado una red de centros de formación continua, jornadas especializadas desarrolladas en pueblos y ciudades valencianas, iniciativas culturales descentralizadas y programas de ciencia ciudadana, entre otras actuaciones. Todo ello con un denominador común: la convicción de que el conocimiento no tiene sentido si no se comparte, si no se transforma en herramienta para la emancipación ciudadana y la cohesión territorial.

El Rosseta UV Lab se inscribe, precisamente, en esta lógica de transferencia activa del conocimiento. Su misión es doble: por un lado, articular un espacio de investigación aplicada orientado a la restauración ecosistémica y la adaptación al cambio climático; por otro, fomentar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales mediante la creación de contenidos audiovisuales, actividades educativas y procesos participativos con dimensión local e internacional. Se trata, por tanto, de un proyecto con vocación glocal: arraigado en el territorio, pero abierto al diálogo con los retos globales.

El fortalecimiento de esta dimensión participativa resulta crucial. La ciencia ciudadana, como ya ha sido ampliamente demostrado, no solo mejora la calidad de la investigación mediante la recogida masiva de datos, sino que también potencia el interés por la ciencia, especialmente entre los jóvenes. Al participar en proyectos científicos reales, los estudiantes desarrollan habilidades críticas, se familiarizan con el método científico y se sienten interpelados por la realidad de su entorno. Así, la universidad extiende sus raíces en el tejido educativo, social y productivo del territorio.

En este sentido, programas como Nau Gran y las microcredenciales impartidas en Sagunt y otras comarcas refuerzan el concepto de formación a lo largo de la vida, permitiendo que personas mayores, desempleadas o con baja cualificación accedan a oportunidades formativas relevantes y transformadoras. No se trata, pues, de una universidad que simplemente “llega” al territorio, sino de una universidad que “habita” el territorio. Que lo comprende, lo escucha, lo interpreta y lo transforma. Que coopera con los actores locales, reconoce sus saberes y se compromete con sus retos. Que genera espacios de co-creación donde las fronteras entre lo académico y lo comunitario se diluyen en favor de una inteligencia colectiva y situada.

La Universitat de València, con el impulso de su Vicerectorat de Cultura i Societat, y mediante proyectos como el Rosseta UV Lab, consolida así una visión estratégica de la universidad como motor de desarrollo sostenible, vector de cultura democrática y garante de la justicia territorial. En una época marcada por la emergencia climática, la generalización de la inteligencia artificial, la crisis demográfica y la desigualdad social, esta visión no es solo deseable: es absolutamente necesaria.

Concluyo apelando a un compromiso compartido entre la universidad y el territorio. Que este laboratorio ciudadano en Sagunt sea no solo un espacio de innovación, sino un símbolo de una nueva manera de entender la universidad: comprometida, abierta, diversa, transformadora. Que la alianza entre universidad y territorio no sea una excepción, sino la norma. Y que Sagunt sea un ejemplo para otras poblaciones donde el conocimiento compartido sea un valor imprescindible y donde lo evidencia científica sea la guía para la toma de decisiones tanto individuales como colectivas.