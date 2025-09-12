El error de intentar esconder el vídeo del Cecopi

Una persona entra en las instalaciones de À Punt en Burjassot. / EFE/Kai Försterling

Ni investigación interna, ni competencia desleal, ni ataque a la profesionalidad, ni código deontológico que valga. Lo más grave de la grabación conocida ahora sobre el Cecopi es que alguien en À Punt Radiotelevisió Valenciana ha intentado esconder durante más de diez meses un material clave para la investigación judicial sobre la gestión de la dana. Lo inconcebible es que a ninguno de los directivos de la empresa pública se le ha pasado en todo este tiempo por la cabeza que el destino de ese material era el juzgado, pese a ser requeridos para ello el febrero pasado, igual que al resto de medios valencianos. Más allá de las consecuencias procesales que puede acarrar el intento de ocultar una prueba clave, los responsables de la radiotelevisión autonómica, empezando por sus presidentes (anterior y actual) y siguiendo por los distintos miembros que han estado en su Consejo Rector durante estos meses, todos han faltado al principal objetivo de la empresa pública que no es otro satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad de la Comunidad Valenciana, como recoge la ley de creación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat.

Asistentes presenciales a la reunión del Cecopi en la único foto que existe del 29 de octubre. / Levante-EMV

Como son tiempos de recordar la evidencia, las imágenes ofrecidas el miércoles por RTVE en las que se ve y oye a la exconsellera Salomé Pradas dictar instrucciones precisas para incorporarlas al SMS de alerta que acabaron recibiendo los móviles de la provincia de Valencia a las 20:11 horas, deberían haberse visto hace tiempo precisamente en À Punt, a no ser que algún catedrático en ética periodista en ejercicio en ese organismo público considerara que omitir el audio de la reunión donde se retrasó más de lo debido y donde se decidió una alerta errónea no es informativamente relevante pese a los 228 muertos.

No es cuestión de recordar cómo fue y lo que supuso el tratamiento de Canal 9 sobre el accidente del metro días antes de la visita del Papa en 2006, porque aquello ya ha entrado en los anales de las peores prácticas de la desinformación que estudian muchas facultades. Así que, estaría bien que los trabajadores de À Punt, por beneficio propio y colectivo, intentaran no caer de nuevo en el descrédito reputacional que supuso todo aquel despropósito para el periodismo valenciano.