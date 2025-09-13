Agradecida y emocionada

La crónica social de la semana, en imágenes, con Gadea Fitera / Gadea Fitera

Permítanme que me presente, ya que muchos de ustedes no me conocerán. Me llamo Gadea Fitera y, de ahora en adelante, seré su Ulises particular guiándoles en las procelosas aguas de la sociedad valenciana, a través de este periódico Levante que tienen en sus manos, y a los que agradezco la inconsciencia de haberme elegido.

Agradezco también el esfuerzo de leer estas líneas, pues acostumbrados como estamos a las redes sociales donde a la tercera palabra ya se han aburrido, si ha llegado usted hasta aquí es que tiene voluntad de lector (o que no le estoy cansando demasiado…)

La sociedad valenciana es compleja, hasta niveles de física cuántica. Me contaba una vez la hija de un alto cargo de El Corte Inglés, que cuando querían lanzar un nuevo producto, lo lanzaban primero en Valencia y Zaragoza, y si triunfaba en esas plazas, lo hacía también en el resto del España. Entiendo el porqué, conozco bien ambas ciudades ya que mi padre era maño y yo soy valenciana, y somos cualquier cosa menos gente normal y corriente.

En Valencia el fuego nos consume, somos pirotécnicos, fenicios, cainitas en ocasiones, y muy echaos pa´lante, en un crisol de fenotipos que son sobre todo de origen árabe. La ciudad se divide en el sector fallero, el naútico, el de las clavariesas, el empresarial, el del arroz y la rajola, y el del cancaneo gay de mi admirada Liz Dust.

Valencians en peu alcem-se, y allá que vamos todos en masa, como quien peregrina a La Meca, a ver la mascletá unidos por el fuego. Para todo lo demás, aclararnos entre nosotros requiere de algo más fuerte que pirotécnia… Porque la sociedad valenciana es un nido de dimes y dirites, de envidias, de sabotajes y trepas, pero también de luces brillantes y personalidades complejas y exquisitas, que se merecen un espacio propio.

Por ello, me propongo usar este altavoz que me han dado con algo de contención, mesura, y buen gusto, ya que si dijese lo que realmente pienso de todo, acabaría probablemente en la cárcel por ir en contra de la moral, la iglesia, el Código Civil, el Código Penal, y demás leyes del Estado… Pero así somos también los valencianos, reivindicativos, luchadores, y siempre dispuestos a apuntarnos a la fiesta, sea del tipo que sea.

Me gustaría empezar esta sección de sociedad con dos bodas y una reentré (con otra boda y un funeral habría tenido la película completa). Así, nos despedimos de lo que ha sido sin duda un largo y cálido verano, en el que se celebró la magnífica boda de Paty Baixauli Guillot con Javier Máximo Juárez Olmos en la Catedral de San Martín de Ourense, ambos abogados en Valencia en los bufetes de Gómez- Acebo y Anaford, respectivamente.

Debo confesor que estoy totalmente IN-LOVE con Paz Olmos, madre del novio y ex directora del museo de bellas artes de Valencia. No hay mujer más simpática, educada, y agradable. Siempre con algo bueno que decir en la boca (que ya es mucho decir en estos tiempos inmisericordes que vivimos)

Comentar también que cualquier cosa que se haga en Galicia, me parece maravilloso. Toda mi familia materna es de Pontevedra, así que comprenderán ustedes el arraigo con la zona, a la que volvemos en peregrinación todos los años felices de estar allí.

Como sé que al ver las fotos muchos de ustedes querrán saber los detalles (fotos estupendas de Julia Ortiz), contar que el vestido de Paty, la novia, lo hizo uno un gran modista valenciano, Alex Vidal, con zapatos diseñados por Lola Cruz, que asistió a la boda. El precioso traje de Paz, que iba con una mantilla cruda de encaje de Granada, fue obra del valenciano Edgar Molina, y el chaqué del novio era de Scalpers.

Los padrinos fueron el padre de la novia, el abogado valenciano Ignacio Baixauli, y la madrina, como ya he comentado, Paz Olmos. También estaban presentes la madre de ella, Mayte Guillot, y el padre del novio Javier Máximo Juárez, notario de Valencia. Actuaron de testigos la hermana del novio, Paz Juárez, notaria de Barcelona, y el hermano de la novia Ignacio Baixauli que reside en Ginebra.

Lo mejor sin duda el convite, que en Galicia siempre es abundante y delicioso, que se realizó en el Parador Nacional de Santo Estevo del rio Sil. Empanadas, vieiras, e incluso una pulpeira, no faltaron en la celebración. Entre los asistentes valencianos, destacar al Presidente y Secretario del Altar de la Pila de San Vicente, Ramón Lluch.

Este mismo verano, pero al otro lado del Atlántico, acudió mi querida Carmen de Rosa, Presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, a la boda en Ciudad de México de Carla Cendejas y Daniel Krieger Flores, y que tuvo lugar en el Convento de las Vizcaínas.

Empezaré diciendo que con Carmen me pasa como con Paz, que es verla y quererla. Siempre con una sonrisa, una inteligencia agudísima, y una enorme capacidad de trabajo, visto todo lo que lleva delante de manera impecable.

La boda sirvió de reencuentro para reunir a gran parte de las alumnas del colegio Le Chatelard de Montreaux (Suiza) donde estudió la novia y la hija de Carmen de Rosa, también llamada Carmen, amigas desde entonces.

En el mismo Convento de las Vizcaínas se celebró el enlace y posteriormente la cena en el claustro, que fue decorado de forma espectacular con cascadas de flores, y toda la cena que sirvieron fue un ejemplo de la mejor gastronomía mexicana.

Teniendo en cuenta lo que me gusta tanto la comida gallega como la mexicana, creo que habría sido feliz asistiendo a ambas bodas…

Ahora, dejemos atrás del todo el verano y demos la bienvenida a la vuelta al cole, a un septiembre cargado de promesas por descubrir, a la vuelta a la rutina, al gimnasio, al trabajo, y las extraescolares.

Pero mejor empezar con fuerza, y para ello nada como la fiesta reentré de la temporada de Palau Alameda, que sólo faltó un circo para tenerlo todo. Palau es de esos lugares donde siempre que voy me lo paso bien, será la compañía, el ambiente o vaya usted a saber, pero esa terraza viendo el río me da la vida cada vez que la piso…

Nada más llegar nos esperaba Javier Botia ataviado de Casanova, para ponernos unas preciosas máscaras venecianas, y explicarnos que la reentré sería una fiesta en Venezia, donde con el anonimato que estas nos daban, podíamos elegir con quién perdernos, o no… ya saben ustedes, lo que pasa en Palau….

La ambientación, el catering, los bailarines, la cantante, y hasta el saxofonista, crearon un ambiente mágico donde una marea de gente vestida de negro (atentos al dress code) se movía rítmicamente. Decir que si alguien se saltó el dress code fueron precisamente mi madre, Laura Fitera, y su íntima amiga Carmen de Rosa, de la que ya he hablado antes, que como si tuviesen telepatía se habían coordinado sin hablarse para ir en blanco y negro. Lo bueno de tener cierta edad, es que te importa tres pimientos el qué dirán (edad a la que yo debo estar llegando también, porque me pasa cada vez más…)

Que gusto es siempre hablar de moda con entendidos como Josep Lozano, Lluis Nadal, y Ana Ramírez, y atentos que en breve tendremos una maravillosa sorpresa con ellos que no se podrán perder…

Guapísimas estaban Silvia y Begoña Fernández con sus máscaras, junto a Marisa Mateu. Y qué decir de la rubia más guapa de Valencia, Neus Mira, que acudió acompañada de su troupe habitual, Cary Fragueiro, Vicen Fernandez, Arantxa Espinos, y la simpatiquísima María Abradelo, mito donde los haya.

Los de Peralta Vidavi Iluminación pusieron unas lámparas de flecos preciosas por todo el local (tengo que ir a verlos, porque me chiflan) y que iluminaron caras tan conocidas de la sociedad valenciana como Majo Jimeno de Mamás en Acción (impresionante labor la que hacen) José Luis Moreno, concejal de cultura del Ayuntamiento, o Antonio Dominguez, director onda cero, y a la Dra. Juana Crespo. Deambulaban también algunos directivos de Broseta abogados, y parte del equipo de comunicación del Valencia CF y el Levante.

No quisieron perderse el evento el DJ Borja Navarro, Isa Torres, Vicente Buitrón, Gema Funes, Pauline Bordes, Diego Godia, Alberto Aibar, o Nacho Rees. Muchas caras, nuevas y conocidas, en un ambiente muy divertido.

Me gustaría finalizar esta sección todas las semanas con unas pequeñas recomendaciones veloces. En este caso, del 12 al 18 de septiembre Valencia se convertirá por tercer año en la capital de la cerveza, con la celebración del Oktoberfest Paulaner con una auténtica carpa bávara en el puerto de Valencia. Así que amantes de la cerveza y de los pantalones cortos de pana, no podéis fallar.

Para finalizar no pueden ustedes perderse la última película de Amenabar, “El Cautivo”, cuyo preestreno fue este jueves pasado en el Oceanogràfic, y que habla de la vida de Cervantes durante su cautiverio en Argel, con tintes más cinematográficos que verídicos, pero ¿quién quiere realidad cuando puede tener una buena historia?

Nos vemos la semana que viene.

Ciao!