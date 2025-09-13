Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un, en Pekín. / Europa Press

El mundo manda tantas señales preocupantes, que solo hay dos formas de recibirlas. La primera, es la que espera el poder mundial que pretende gobernarnos. Seguir atento a Tik-Tok y no comprender nada, envueltos en la niebla más espesa que haya producido la humanidad. La segunda, es el insomnio, atar cabos de manera obsesiva, no perder detalle, agudizar el oído hasta ver si logramos escuchar esa conversación de Putin y Trump en la limusina presidencial. Lograr la recepción serena sólo puede ser fruto del trabajo. Nada inmediato.

Entre esas actitudes se va a decantar la humanidad del futuro. Una parte se dispondrá a luchar por lo que queda de lo que se llamó “lo humano”; otra, se dejará llevar, pidiendo a gritos un Amo en quien descargar la responsabilidad de su vida. Como le sucedió a ese individuo que recibió la bendición de la IA sobre su salud mental y, como consecuencia, asesinó a quien en su paranoia le hacía la vida imposible.

No conocemos del todo el monstruo que han creado, pero sabemos lo que pretende. Dominar nuestras mentes. Nunca tuvimos la sensación tan fuerte de que inmensos poderes -automáticos y maquinales- mueven los hilos de la realidad con la voluntad de conducirlos hacia situaciones en las que nada se oponga a los intereses de sus dueños. Nunca hubo un camino técnico más preciso que las redes sociales para lograr lo que quiso la propaganda concentrada de los poderes totalitarios, cegar la inteligencia y el valor de los seres humanos, reducirlos a individuos solitarios encerrados con su juguete. Por insistir en el tema, la banalidad del mal tiene una condición indispensable: enfrentarse al mundo como un individuo solitario que no puede confiar en nadie.

Frente al estado de excepción mundial al que vamos, solo cabe una respuesta: el más intenso estado de normalidad democrática colectiva, la más cerrada defensa de las instituciones plurales, la actitud más firme y militante en favor de la democracia en todos los ámbitos sociales. Lo fundamental es identificar lo que quieren esos actores. Su finalidad es aumentar su poder en la batalla por la acumulación de capital. Para ello nos devolverán a la noche del oscuro fanatismo, en el que adoremos a los representantes idolatrados de un capitalismo que sólo podrá sobrevivir sobre la destrucción de lo humano.

Esos hilos invisibles tienen tres centros. Tel-Aviv, Langley y la Dirección Principal de la Inteligencia Rusa. A su lado, los demás no tienen capacidad de destrucción masiva del orden. China solo tiene dos objetivos internacionales verdaderos: asegurarse rutas para su comercio y estudiar de forma oportunista la ocasión para tomar Taiwán. En este escenario, Rusia puede generar la oportunidad conflictiva que ofrezca el marco para hacerlo. A cambio, recibirá tiempo y dinero, ese sueño de inmortalidad de Putin, una desesperada aspiración histórica de supervivencia.

Pero Rusia no tiene opción verdadera. Ha perdido el tren y sabe que está comprometiendo su futuro. La capacidad científica rusa de calidad ha huido donde ha podido, y Putin se ha concentrado en su poder de injerencia internacional. No está en condiciones de llevar una guerra de precisión en Ucrania. Los misiles no se dirigen por redes sociales. Así caen donde Dios quiere. La necesidad de carne de cañón norcoreana es una prueba de debilidad extrema. No perderá la guerra porque Europa no puede obtener esa victoria, ni China puede permitirlo. Pero esa guerra es también, para ella, la pérdida de oportunidad de construir un país ordenado. Será uno de esos cadáveres que produce la historia. Son tan grandes y fuertes que están de pie durante tiempo, pero sin vida. Cuando el petróleo deje de correr por sus venas, se derrumbará.

Tel-Aviv trabaja a más largo plazo. Ha sido meticulosa y han llevado la situación de Palestina al callejón sin salida deseado, para así realizar lo que estamos viendo. La decisión de destruir la legalidad internacional es muy vieja. La voluntad de no permitir un Estado palestino es consustancial con el sionismo. Al carecer de Estado, Palestina no podía disponer de un ejército, y ahí se generó la trampa mortal. Sin ejército, solo podía protegerse por milicias que, por su impotencia, debilidad y rabia, resultó fácil y justo, pero unilateral, caracterizarlas como terrorismo. Así se ha ido generando la opinión mayoritaria de la población israelí, que ha encumbrado a Netanyahu, de que el pueblo palestino podía ser exterminado. La decisión estaba allí desde el principio, el asesinato de Rabin. Bastó la furia del 8 de octubre para ejecutarla.

Cuando hay decenas de miles de milicianos no hay terrorismo convencional. Es la consecuencia de que, si no hay Estado, alguien ocupa su lugar a la desesperada. El pueblo palestino ha caído en la trampa trágica de ser caracterizado como un pueblo terrorista, de tal manera que sus propias milicias armadas sólo podían ser la fuente de su perdición. Israel lo alentó y sabía que esa sería la coartada de su escalada hacia su genocidio. Desde el punto de vista de una guerra clásica, Hamás debería rendirse y devolver los rehenes, porque lejos de proteger a su pueblo, su lenta derrota está acelerando su sacrificio. Entonces dejaría sin coartadas a Netanyahu y daría una oportunidad de intervenir a la comunidad internacional.

Queda la dirección en que se mueve Estados Unidos, pero eso lo dejamos para otra noche de insomnio. Quizá entonces organicemos lo que hace Trump como un camino que se mueve en un tiempo largo, y ahí deberemos situar las medidas que se tomen tras el asesinato del joven Kirk. Pero la meta ya la hemos visto con claridad. Poner a Estados Unidos en el puño del presidente.