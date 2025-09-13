La invitación

Carlos Mazón, este jueves en el Palau. / Rober Solsona - Europa Press

Si usted fuera el president o presidenta de la Generalitat Valenciana y la jueza que instruye la investigación de la mayor tragedia sufrida en los últimos tiempos le invitara, por segunda vez, a asistir al juzgado para testificar de forma voluntaria, ¿qué haría? ¿Se sentaría delante de la jueza y respondería a sus preguntas o no? Es decir, ¿colaboraría con la investigación judicial o no? ¿Explicaría, con todo lujo de detalles, qué estuvo haciendo el pasado 29 de octubre desde que se fue a comer hasta que llegó a la reunión del Cecopi pasadas las ocho de la tarde o no? Pero usted no es el president o presidenta de la Generalitat, claro.

Entonces, la pregunta debería ser ¿qué le parece que el president de la Generalitat sea invitado por la jueza, y por segunda vez, para declarar de forma voluntaria y no lo haga? Es cierto que no tiene obligación por tratarse de un juzgado instrucción al tener condición de aforado. Pero, ¿no cree que la muerte de 228 personas merece esa colaboración con la investigación judicial? ¿Por qué no quiere dar explicaciones? ¿Puede ser que se esté protegiendo a expensas de cómo evolucione el caso? Entonces, ¿no estaría con ello reconociendo que su actuación aquel día no fue la correcta? En consecuencia, ¿por qué sigue siendo president de la Generalitat?

Porque, ¿acaso su responsabilidad empieza y termina con la reconstrucción de los daños materiales causados por la riada, tal y como, él parece considerar? O, por el contrario, su responsabilidad, al menos política, se extiende a todo lo acontecido el día 29 de octubre. Si usted ha escuchado la grabación, conocida recientemente, de la reunión del Cecopi en las horas clave de la tragedia, cuando la entoces consellera Pradas dice que le da pereza llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿cree que el president de la Generalitat debería responder políticamente por ello, habida cuenta de su gravedad y a tenor de que fue él quien en su día la nombró? ¿No cree usted que, tarde o temprano, le llegará una invitación imposible de declinar? Me refiero a la de marcharse.