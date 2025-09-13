Un llamamiento desde Ventotene: federación o vasalización

Una de las calles de la isla de Ventotene. / L-EMV

Se ha convertido en una tradición para los europeístas iniciar el curso político europeo desde Ventotene, donde Spinelli redactó el Manifiesto por una "Europa libre y unida". Recordar el espíritu de Ventotene nunca ha sido tan urgente como ahora: nuestra Unión se muestra peligrosamente fragmentada y débil en un entorno interno y externo hostil. Con tan solo el 5 por ciento de la población mundial y una brecha económica cada vez mayor con otras grandes potencias, Europa no solo se enfrenta a un mundo de imperios continentales, desde la Rusia de Putin hasta los Estados Unidos de Trump y la China de Xi Jinping, sino también al riesgo real de convertirse en vasallo de Washington. Esto se ha hecho evidente tras las concesiones no recíprocas realizadas a Trump en materia de gasto de defensa y comercio, y la aceptación de un papel secundario en la gestión de la guerra en Ucrania. Además, el papel de la UE en los conflictos en nuestro vecindario es en gran medida irrelevante, desde Gaza hasta Nagorno-Karabaj, ya sea por falta de credibilidad internacional o de unidad.

En el ámbito interior, la segunda Comisión Von der Leyen parece decidida a anular el Pacto Verde, el proyecto estrella de la primera, como si el cambio climático no estuviera empeorando, además de presentar un Marco Financiero Plurianual decepcionante, sin un aumento real y sacrificando la política de cohesión para financiar nuevas prioridades en productos de defensa e investigación. Mientras tanto, la extrema derecha populista euroescéptica y eurófoba, aliada de Putin y Trump, nunca ha sido más fuerte en los Estados miembros y las instituciones de la UE.

Los actuales jefes de la UE adolecen de falta de visión política a largo plazo, liderazgo, unidad, y capacidad institucional. Por ahora, una improbable alianza entre simpatizantes de Trump y atlantistas nostálgicos parece dominar el Consejo Europeo y la Comisión. Así, la línea común que prevalece hasta el momento es la de adular y apaciguar al presidente estadounidense, con la esperanza de controlar los daños, lo que a su vez fomenta nuestra dependencia política, estratégica e incluso económica de Washington. Esta estrategia apenas funciona, ya que para Trump los contratos solo vinculan a la otra parte, nunca a él. Aceptar gastar el 5 por ciento del PIB en defensa y comprar más armas y gas natural estadounidenses no ha aumentado su compromiso con la seguridad colectiva, ni ha evitado aranceles punitivos, ni ha fortalecido el apoyo a Ucrania. Esto se ha convertido, en gran medida, en un asunto puramente transaccional, basado en el avance de las ganancias económicas de Estados Unidos, desde acuerdos minerales hasta la venta de armas, y en la suerte. Paradójicamente, la falta de un compromiso serio por parte de Putin para iniciar un acuerdo negociado está impidiendo que Trump intente alcanzar un pacto en términos a favorables a Moscú.

A estas alturas debería estar claro que Trump no es, ni nunca será, un aliado. Los Estados Unidos de Trump constituyen un enorme choque geopolítico, económico y cultural para Europa. Sin embargo, convertirse en un protectorado estadounidense no es inevitable. Existe una alternativa, considerando también la indignación general de la opinión pública ante la serie de concesiones y humillaciones que venimos presenciando. La revitalización de una mayoría proeuropea en las tres instituciones, y en particular en el Parlamento Europeo, podría cambiar orientación, del vasallaje hacia la autodeterminación de nuestro destino. El Parlamento tiene la función constitucional de controlar a la Comisión y exigir un nuevo rumbo, ya que tiene la facultad de censurarla. Para empezar, tiene la facultad de bloquear la reducción de aranceles a los productos estadounidenses, una medida que sin duda gozará de la aprobación de los votantes. Debería utilizarla, demostrando así que Europa es capaz de resistir el chantaje.

Además, necesitamos fortalecer nuestra unión política, superar la vetocracia que permite a Orbán bloquear la asistencia militar de la UE a Ucrania y construir nuestro propio sistema de defensa. Uno que no dependa de EE. UU. y que pueda infundir miedo en el Kremlin. Una vez más, estas decisiones serán muy populares entre la mayoría de los ciudadanos de la UE. Como dijo Draghi, no seremos una potencia geopolítica basada únicamente en el relanzamiento de nuestra competitividad y mercado interior. Necesitamos convertirnos en una unión federal que no esté limitada por requisitos de unanimidad ni por la falta de competencias adecuadas en política exterior y de seguridad. Los Estados miembros líderes deberían tomar la iniciativa para iniciar de inmediato un proceso de activación de la cláusula de Defensa Común y reformar los Tratados, en alianza con el Parlamento, que tiene la facultad de vetar el presupuesto. De lo contrario, una coalición de los dispuestos debería lanzar una nueva "Comunidad Europea de Defensa" con una dimensión parlamentaria y fiscal, abierta a todos los Estados miembros interesados en unirse. Si no se actúa ya y esperamos a la próxima crisis para improvisar decisiones difíciles, Europa corre un elevado riesgo de morir como proyecto político.