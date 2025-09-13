Los Santos Inocentes

Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / Jose Luis Roca

El único talento demostrado hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez es su capacidad para no admitir nunca ser el responsable de la errática dirección en que avanza España. Sus constantes intentos de aparecer limpio, inocente y con esa sonrisa de cartón piedra que siempre pretende hacernos creer, impactan contra una realidad en la que los ciudadanos cargan, cada día, con el peso de sus errores, su dejación de funciones y la corrupción que caracteriza a su Gobierno.

Para ellos, no es relevante que las riadas arrasen pueblos, los incendios devoren miles de hectáreas, la ocupación sea una realidad habitual en nuestras ciudades y pueblos o que la galopante inflación condene a la nada al ahorro de los españoles. Lo realmente importante, para este Gobierno, es mantener una imagen impoluta, donde repartir culpabilidades sin que a ellos les corresponda la más mínima responsabilidad.

Decidieron dejar pasar la primavera esperando a que el verano actuase como cortina de humo perfecta para ocultar tras ella todo lo conocido durante el primer semestre del año. Pero esa “cortina de humo” nos ha costado casi 400.000 hectáreas de montes y campos de cultivo, mientras el presidente del Gobierno disfrutaba de sus vacaciones en La Mareta o en Andorra, esperando a que los españoles borrásemos de nuestra memoria el encarcelamiento del que fuera su vicesecretario de organización, Santos Cerdán, los escándalos que salpican al que fue ministro de Fomento y de Transportes, José Luis Ábalos, la acusación al Fiscal General del Estado, las investigaciones concluyentes hacia la mujer o el hermano Pedro Sánchez, y el escándalo de los prostíbulos de los que vivió, durante muchos años, la familia del presidente.

Ni las llamas de los incendios ni las lluvias torrenciales pueden ser suficientes para tapar tanto desmadre. La podredumbre de este Gobierno alcanza ya cotas impensables hasta hace unos años. La ironía es cruel: Sánchez habla de progreso, pero España se mantiene atascada. Ni avances económicos ni derechos sociales. Nada. Solo un Gobierno obsesionado en contentar a sus socios independentistas, alimentando un separatismo que, sin su oxígeno, estaría en flagrante decadencia. Esa es la obra maestra de Pedro Sánchez: entregar las llaves del país a quienes quieren romperlo, con el único objetivo de mantenerse en el poder.

Sánchez ya ha decidido no gobernar. Se limita a sobrevivir. No lidera, parchea. No protege a nadie más que a sí mismo. Y, cuando las cosas se ponen feas, no busca más solución que repartir las culpas como si fuesen caramelos envenenados. Como escribió Delibes, “aquí cada uno está en su sitio y lo que no puede ser, no puede ser”. Y así nos va, con un Gobierno en que todos, pero el presidente aún más, quieren aparecer como inocentes y mirar hacia otro lado como si lo único importante fuese salvar su imagen.

Pero la realidad es más tozuda que sus campañas. Los españoles ya hemos visto demasiado. Los Santos Inocentes de Sánchez ya no tienen credibilidad alguna y, por mucho que lo quieran dilatar, su tiempo hace ya meses que acabó. En su teatro de irresponsabilidades, quienes nunca tienen escapatoria son los ciudadanos que siguen pagando las consecuencias del sanchismo desde que, hace ya tiempo, confundió gobernar con mandar callar. Ni son Santos, ni son Inocentes. Solo supervivientes a costa de los demás.