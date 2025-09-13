El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada este jueves al Palau. / Biel Aliño/Efe

Una amiga que se cansó de sacar barro de su casa reenvía un mensaje telefónico sin posibilidad de respuesta que acaba de recibir. “La Generalitat Valenciana le ingresará en las próximas semanas el aumento de Ayudas Dana publicado. No necesita realizar ningún trámite” (las tildes las pongo yo, en realidad no hay ni una en el breve texto). Son los 3.000 euros adicionales a los 6.000 abonados tras la riada por los daños en el hogar y los enseres perdidos que Carlos Mazón anunció la semana pasada dentro de un paquete de ayudas directas y automáticas, sin burocracia, a los afectados.

Vueltas de la vida. Este SMS en el móvil sí que llega a tiempo. Mi amiga ha pasado lo suyo, pero no ha perdido la conciencia crítica. El mensaje que envía a continuación resume en siete palabras decenas de páginas de análisis periodísticos sobre las medidas del Consell y la forma en que el gobierno valenciano ha decidido encarar el aniversario de la catástrofe que continúa marcando nuestros días. “Nunca tuve tanto dinero ni tanta rabia”. Plata y furia. ¿Con qué se queda?

Dinero público como analgésico de la rabia, plantea. Dinero público no solo para demostrar a las víctimas ahora que se acerca una fecha complicada que no han sido olvidadas, sino también como anestesia de la ira desatada por la manera en que el gobierno valenciano condujo la emergencia aquel 29 de octubre. Un año después, el grueso de la actualidad sigue pivotando por tanto sobre el mismo eje: el hecho de que el president estaba ausente mientras la catástrofe se desataba y el agua arrasaba vidas (229) y un territorio que ya no será igual. De llegar al lugar de coordinación de la emergencia ‘pasadas las 19.00’ hemos saltado a las 20.28, de salir del restaurante famoso a las 18.00 a que la comida con la presentadora acabara entre las 18.30 y las 18.45, de no saber nada del mensaje masivo de alerta hasta las 20.00 a dar instrucciones sobre cómo enviar ese SMS a las 18.59, y así hasta la siguiente...

Tengo la certeza de que este año de ruido insoportable, de fango político y de relatos construidos que se van adaptando a los datos que se van descubriendo, hubiera sido muy distinto si el punto de partida hubiera sido otro.

Tengo la certeza de que se ha cargado sobre la sociedad una bolsa de basura política, de enfrentamiento y de división social por una ausencia y los errores el día de la desgracia. Es así porque el gran objetivo desde el día después ha sido buscar responsables (otros, en las administraciones del otro frente) a esa ausencia y a esa gestión “tardía y errónea” (los adjetivos son de la jueza) de la catástrofe.

Ahora, cuando el aniversario cercano de la dana aflora emociones, lo que conviene es intentar aplacar la rabia de los miles de afectados demostrándoles atención solícita. Y en este mundo de hoy el dinero es la herramienta más eficaz para mostrar apoyo. Es una forma tácita también de reconocer, creo yo, que no se obró bien. Pero sin perdón ni penitencia.

La pregunta que nos acompaña desde los primeros días es si este alarde de resistencia a base de retorcer la realidad hasta dejarla sin aliento hubiera sido posible en otro tiempo reciente, sin esta atmósfera global de desorden, exacerbación de las diferencias y descrédito de la verdad. Un clima pretendidamente prebélico, en definitiva, aunque no sepamos en qué acabará esta página gris de la Historia.

Hoy pones el informativo de la televisión una mañana y en segundos empiezas a dudar si estás en una novela o una película. Asesinan a tiros al ideólogo ultra Charlie Kirk en Estados Unidos. Mientras defiende la tenencia de armas, le descerrajan unos disparos en el cuello con balas que llevan mensajes antifascitas. Todo es de ficción suprema. No hay solución de continuidad entre los noticiarios y las series. Aparece Donald Trump compungido en el despacho oval y tú empiezas a pensar que estás en Civil War. Sale luego el representante de la OTAN tras la lluvia de drones rusos penetrando en Polonia (sin música de Wagner): “El mundo nunca ha estado tan cerca de una guerra global”. Si él lo dice. Cae el último primer ministro francés sin llegar a cumplir un año en el puesto. Que pase el siguiente. La NASA anuncia posibles signos de vida en Marte. Lo que es posible es que la Vuelta a España no finalice este año su recorrido por las protestas contra Israel. ¿Y qué más da si la extinción de Gaza sigue su curso, mientras Netanyahu se atreve a una acción militar en Qatar, donde se desarrollaba algo parecido a una negociación de paz?

Los prismáticos no sirven de nada si no sabes dónde mirar. Primero has de ver. Luego has de intentar observar de cerca

Mejor apagar la pantalla, abrir la ventana y mirar al cielo. Cuando sales a observar pájaros por primera vez te das cuenta de que los prismáticos no sirven de nada si no sabes dónde mirar. Primero has de ver. Luego has de intentar observar de cerca. En el mundo cuesta saber dónde mirar. Demasiados frentes rotos. Quizá conviene empezar por mirar cerca, al lado. Para saber que las lavanderas y los petirrojos continúan ahí, ajenos a los monitores y las narrativas políticas.