Del ahorro de ayer al disfrute de hoy

Siempre digo que yo fui criado de manera especial: crecí con mis abuelos, inmigrantes italianos que llegaron a Argentina después de la guerra. Con esfuerzo y sacrificio lograron establecerse, pero tenían una mentalidad muy clara: había que ahorrar toda la vida para, quizá, al final, darse el gusto de disfrutar con un viaje o un descanso.

Hoy, en cambio, vemos que muchos jóvenes piensan exactamente lo contrario. Prefieren gastar todo en el presente sin importar demasiado el mañana. Lo importante es la inmediatez: experiencias, viajes, consumo instantáneo. No hay plan de retiro, no hay acumulación de patrimonio. Solo el hoy.

Ambas visiones, en realidad, tienen algo valioso. Mis abuelos enseñaban la importancia de construir futuro con esfuerzo y constancia. Los jóvenes nos recuerdan que la vida también se trata de disfrutar el presente. Como generación intermedia, creo que nuestra tarea es tender un puente entre esos dos mundos. ¿Cómo? A través de una nueva manera de relacionarnos con las finanzas personales.

Invertir no debe ser un lujo reservado para unos pocos con mucho dinero. Debe ser un camino accesible para cualquier persona, un hábito tan cotidiano como hacer deporte o aprender un idioma. Y, sobre todo, debería permitirnos ahorrar e invertir a nuestro ritmo y sin endeudarnos: con aportes pequeños, recurrentes, que ayuden a lograr objetivos personales. Viajar, formar una familia, comprar una casa, pensar en el retiro.

La innovación financiera lo está haciendo posible. Hoy existen plataformas que permiten microinversiones, fintechs que abren puertas antes reservadas a pocos, modelos colaborativos donde la suma de muchos pequeños esfuerzos logra grandes proyectos. La seguridad y la recurrencia, junto con la transparencia, son los valores más buscados.

En mi experiencia como emprendedor, descubrí que la inversión no tiene por qué ser sinónimo de especulación. Debe ser, más bien, un modo de construir comunidad y futuro. Una herramienta para que la gente viva mejor, no para que viva más estresada. Personalmente, creo que el dinero es un medio, no un fin, y que tiene sentido cuando contribuye a generar libertad, bienestar y posibilidades para más personas.

Porque al final, de eso se trata: de aprender a vivir el presente con intensidad, sin hipotecar el mañana. De encontrar el equilibrio entre los sueños de futuro con la necesidad de disfrutar hoy. En síntesis, descubrir el modo de invertir para vivir cada día un poquito mejor.