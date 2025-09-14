Amor amargo

Etta Eyong

Me quedaría a vivir en José Ballester Gozalvo, entre los rostros de orgullo de los centenares de asistentes al homenaje, por su repatriación y la de Teresa Molins, pero el domingo hay fútbol. Y escasa ilusión, en mi caso. Ni la llegada de Etta han cambiado el sabor amargo de Vitoria y Elche.

Creo que tenemos mejor equipo, sin duda; que se ha hecho un buen mercado, pero le veo claroscuros.

De entrada, es un síntoma preocupante que Danvila deba avalar cinco millones más para inscribir futbolistas, con el pretexto de un prometedor camerunés de 21 años con todo por demostrar. Cierto que sus registros son espectaculares… en la antigua Segunda B, y con 300 minutos disputados en Primera. Ojalá sea el próximo Koné, pero ya les anuncio que por sí mismo no paliará las gravísimas carencias mostradas ante Alavés y Elche, que tienen más que ver con desajustes tácticos y falta de ambición que con nombres.

Comprendo que la continuidad de Álvarez sea celebrada por muchos, pero considerar que 18 millones por él (aunque fueran 15) son insuficientes, es caer en el error Campaña, volver al todo o nada, un juego que un pobre como nosotros jamás se puede permitir. Ojalá el astro sevillano estuviera década y media con nosotros, deleitándonos. En el contexto actual, sin embargo, el Llevant (con una deuda por encima de 100 millones y un máximo accionista al límite) debe regirse por criterios de austeridad y sostenibilidad. Si no, corremos el riesgo de que, llegados a un punto, “no quede más remedio” que vender. O malvender. Y es algo que nos llevaría, de nuevo, al abismo.

Defendí con saña que Rodas y Gila merecían mando en plaza, pero jamás pensé que Calero tendría tanta influencia en la confección de esta plantilla, y que “expulsarían” del club a Xavi Grande, a Sergio Lozano, a Paco Cortés y lo intentarían con Cabello y Espí. Más aún en una plantilla formada para llenar de cemento el césped y donde escasea el talento. Sin embargo, hay futbolistas que solo ofrecen su mejor versión antes audiencias millonarias o a los que la Primera les viene grande y los queremos convertir en emblema. No es ningún secreto que Calero no es santo de mi devoción, pero da igual quién esté en el banco. Como todos sabemos, cinco partidos sin sumar y el entrenador va por el aire. Quedarte en ese momento con una plantilla “de autor” es un enorme handicap, desde la perspectiva del club.

Por último, parece que el pobre rendimiento del equipo es por culpa del 5-3-2, como si cualquier sistema no pudiera ser útil, siempre que estén bien trabajadas las coberturas, las transiciones y la disposición táctica, y que todos los jugadores vayan al 110%.

Sin el alud de fichajes no teníamos porque descender. Ni con ellos vamos a asegurar nada. El curso pasado, la mejor plantilla y la genialidad de unos cuantos dieron para subir, sin apenas jugar a fútbol. Este año, con fichajes o sin ellos, necesitamos mucho más: un patrón de juego, todo el once implicado, otra gestión de partido y de cambios y mucha disciplina táctica. Y estamos a años luz. Confiemos, en todo caso, en estar equivocados y en que el sabor amargo no evolucione al amor amargo que cantaba Bruno Lomas. n