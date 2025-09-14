La democracia se cuida

Votaciones en Xàtiva en las elecciones generales de 2023. / Agustín Perales

En fechas recientes, los medios nos dieron cuenta de la reunión mantenida en China entre el presidente de la URSS Vladimir Putin, el de China Xi Jinping y el líder supremo de Corea del Norte Kim Jong-un. En la rueda de prensa que ofrecieron, manifestaron que el motivo de la reunión era ¡conseguir unas democracias más avanzadas! ¡Y eso lo manifestaron los presidentes de tres naciones en las que la discrepancia conlleva la muerte!

El ejemplo nos evidencia cómo se manejan las palabras con frivolidad despreciando su significado. Por eso se ha dicho que las palabras son como las nueces, que hay que abrirlas para ver su contenido.

La democracia es sin duda un valor universal para la convivencia pacífica de las gentes, pero es preciso denunciar, sin acudir a ejemplos tan extremos, como en los países de nuestro entorno se olvida con frecuencia que la democracia no es un fin que se consigue simplemente con elecciones libres, sino un camino en el que se avanza en la medida en que la participación es más efectiva en todo momento.

Exige, además, respetar las reglas del Estado de Derecho: gobernar con transparencia ante la ciudadanía, y rendir cuentas continuamente del mandato recibido.

Pero exige también imperativamente respetar los derechos humanos de todos los gobernados; hasta tal punto que no se puede hablar de democracia, si el gobernante elegido (aunque haya recibido el apoyo mayoritario de su pueblo) ejerce la autoridad conferida vulnerando esos derechos, aunque sea con el pretexto de buscar el bien común.

La democracia, como sistema de gobierno, tiene su razón de ser en las personas, y se justifica para la protección de sus derechos, especialmente de los más débiles, dando voz a los marginados y promoviendo la igualdad de géneros.

Como destacó Antonio Guterres, Secretario General de la ONU en el 18º Día Internacional de la Democracia, “el valor de las personas que, por todo el mundo, dan forma a sus sociedades, mediante el diálogo, la participación y la confianza”.

En estos momentos, en las naciones y sociedades que hoy consideramos democráticamente avanzadas, es necesario reflexionar, si en la realidad los valores democráticos: respeto a los derechos humanos; al Estado de Derecho; a la separación de poderes; a la independencia judicial; a la libertad de prensa, etc., están siendo debidamente respetados o debe mejorarse su tratamiento.

¿Se respetan los derechos humanos cuando se encarcela masiva e indiscriminadamente para combatir la delincuencia? o ¿cuándo se expulsa del país, también indiscriminadamente a los emigrantes que han llegado al mismo buscando una vida mejor? o, más próximamente, ¿cuándo se combate la división de poderes, atacando al poder judicial? o ¿intentando limitar la libertad de prensa con leyes o con la política de subvenciones de la publicidad institucional? Y así, muchos ejemplos más que podríamos preguntarnos, y que nos demuestran que en muchos países las instituciones democráticas están siendo debilitadas.

Por esto debemos recordar y reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos. Ello exige una profunda reflexión sobre la democracia en el mundo que consideramos socialmente avanzado. Es obligación de todos. (No digamos ya en los países que declaran la guerra invadiendo países pacíficos, o llevan a cabo acciones bélicas genocidas).

La democracia verdadera no es solo una organización política, sino un proceso continuo que requiere la participación activa de todos los ciudadanos, desde la igualdad y la libertad. Y para ello la educación de la ciudadanía juega un papel importante empoderando a los ciudadanos para que comprendan sus derechos y responsabilidades en una sociedad democrática.

En esa educación está implicada la Fundación por la Justicia, tanto en la formación de cursos sobre derechos humanos, cuanto en la denuncia cuando los mismos se vulneran.

Implicación que nos afecta a todos para reforzar la necesaria confianza en los sistemas democráticos.