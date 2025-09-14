El reto del consenso hídrico

Planta potabilizadora. / Luisa MartÃ­ Vidal

El anuncio de la alcaldesa María José Catalá sobre el proyecto de los depósitos de agua subterráneos marca un punto de inflexión en la gestión de los recursos hídricos de València. Una iniciativa que debería alejarse del cortoplacismo partidista para concentrar el máximo consenso posible. En un contexto global de crisis climática, donde la sequía y las olas de calor se convierten en fenómenos cada vez más recurrentes, la planificación estratégica en torno es una obligación.

La iniciativa responde a una realidad innegable, pues la Comunitat Valenciana es una de las regiones europeas más vulnerables a los efectos del cambio climático, como señalan los expertos y quedó demostrado el octubre pasado, donde la riada estuvo a punto de colapsar el suministro de agua potable de toda el área metropolitana de València. Las reservas naturales hídricas no siempre son suficientes y la dependencia de trasvases o de infraestructuras externas resulta cada vez más incierta. Ante este panorama, apostar por depósitos subterráneos supone invertir en resiliencia, seguridad y autonomía hídrica.

No se trata únicamente de una cuestión técnica o de ingeniería, es una apuesta que trasciende la coyuntura política, porque el agua es el motor de la vida urbana, de la agricultura periurbana que rodea el Cap i Casal y del propio desarrollo económico. Asegurar su disponibilidad es blindar el futuro de València frente a riesgos que pueden manifestarse en forma de restricciones y tensiones en el suministro.

El proyecto anunciado por Catalá también tiene un valor simbólico porque sitúa la sostenibilidad y la adaptación climática en el centro del discurso municipal. Es un paso necesario para que València dé ejemplo en la transición hacia modelos de gestión más responsables y eficientes. No podemos olvidar que las ciudades mediterráneas deben liderar con imaginación e innovación la respuesta a un problema que amenaza con redefinir nuestra forma de vivir.

El éxito de la importancia de este anuncio dependerá de varios factores. Primero, de la planificación rigurosa y transparente. El proyecto debe sustentarse en estudios técnicos solventes y en una comunicación clara con la ciudadanía. Segundo, de la financiación, porque no es suficiente con proyectar, hay que asegurar los recursos económicos para que las obras no se conviertan en promesas vacías. Y tercero, de la gestión a largo plazo, ya que un depósito subterráneo no es una solución aislada, sino una pieza dentro de una estrategia integral de eficiencia hídrica que debe incluir la reducción del consumo, la reutilización de aguas y la modernización de infraestructuras.

El anuncio del proyecto de depósitos subterráneos debería ser también una invitación al consenso. El agua no entiende de siglas, y lo que está en juego es demasiado importante como para convertirlo en arma electoral. Los distintos grupos municipales, las distintas administraciones, las agencias estatales, las entidades sociales, los expertos universitarios y los agentes económicos deberían ser parte activa en el diseño y ejecución del plan. Solo así se podrá garantizar que la iniciativa no se diluya con el cambio de legislaturas ni quede atrapada en disputas partidistas.

El reto de gestionar el agua en el siglo XXI exige valentía, visión y cooperación. El anuncio de Catalá es un paso en la dirección correcta. Pero más allá del gesto, lo que de verdad marcará la diferencia será la capacidad de transformar esa intención en una política sostenida, eficaz y consensuada. València necesita certezas frente a la incertidumbre climática, y este proyecto puede convertirse en uno de los pilares sobre los que edificar esa seguridad.