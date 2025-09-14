Pancartas en apoyo a Palestina en el campus de Tarongers de la Universitat de València. / Levante-EMV

Como siempre, como cada año, le llega el turno a septiembre, con él vuelven las rutinas de los trabajos y de los hogares, y comienzan las clases, las de los más pequeños y las de quienes estudian ya en la Universidad. Pero este curso no es uno más, este inicio de curso no es normal. Si hemos aprendido algo de la historia, es que un genocidio lo cambia todo. ¿Cómo empezar cualquier actividad haciendo como que no ha pasado nada, como que no sigue pasando? ¿Cómo explicar hoy, o mañana, el mirar hacia otro lado? ¿Es legítimo continuar nuestras vidas y mostrarnos indiferentes ante un genocidio del que disponemos de numerosas pruebas incontestables? Debemos mirarnos ante el espejo, estamos obligados moralmente a ello, y preguntarnos si nuestra normalidad, nuestra estabilidad, nuestra cotidianidad puede y debe ser la misma en el contexto actual. Nos reivindicamos como seres humanos; la humanidad nos une, nos define y nos distingue de otros seres, al menos en teoría así debería ser. Aristóteles decía que los seres humanos alcanzamos la felicidad a través del desarrollo de actividades racionales dirigidas por la virtud. No hay lugar a la duda, no hay nada de racional ni de virtuoso en los actos de exterminio del pueblo palestino que lleva ordenando Israel durante años. Tampoco lo hay en las acciones y omisiones de todos aquellos gobiernos que amparan igualmente esta masacre. Hay quien como el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se atreve a negar que haya un genocidio en Gaza en el inicio de otro curso político “en el barro”. No nombrarlo no tiene nombre. Negarlo o relativizarlo es sembrar el siguiente. Hannah Arendt sostiene en La condición humana que este individualismo que nos ensimisma no nos empodera, antes al contrario, nos hace más dependientes y vulnerables al totalitarismo.

No parece que comprendamos -la realidad es tozuda-, el alcance que tiene en nuestras vidas la vulneración de los derechos humanos, donde quiera que se produzca y cualquiera que sea el grado en que se manifieste. No alcanzamos a imaginar de qué manera nos interpela su capacidad voraz de volatilizar nuestros logros como civilización. No acabamos de interiorizar que su defensa es nuestra verdadera misión como seres humanos, acaso la verdaderamente trascendente o esencial. Por eso cabe celebrar la reacción, aunque sea tardía que lo es y mucho del gobierno de España, felicitarse de cada paso, seguir empujando otros más. El reconocimiento del Estado de Palestina y, por fin, y tras las múltiples y constantes presiones desde diferentes frentes académicos, políticos y ciudadanos, el ejercicio de un liderazgo ético y político en la Unión Europa con la adopción de medidas contra Israel en defensa abierta de la paz, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. Ojalá que esta sensible variación de rumbo y perturbación del silencio cómplice realizada por España genere un efecto mariposa que ponga fin de una vez por todas a este genocidio. Un aleteo que cobre fuerza y contribuya a enterrar definitivamente el uso y la normalización de la violencia como herramienta política en cualquiera de sus formas. No es soportable el clima político en ninguna de sus dimensiones (autonómica, nacional, europea e internacional). Es francamente irrespirable. La civilidad ha de volver a nuestras vidas, acaso como reivindica Balibar, entendida como la capacidad de la política de crear instituciones que amortiguen la violencia y permitan su “historización”. En esas instituciones también entra la justicia, y especialmente señala a quienes, en nombre de ella, la administran traicionándola por intereses espurios, sitúa frente al espejo a quienes con sus decisiones no fundamentadas en Derecho comprometen su credibilidad ante la ciudadanía. Nada es baladí. Todo suma, si bien en nuestra factura democrática representa una resta más.

Empieza un nuevo curso que no es normal, y en las aulas recordaremos que los espacios universitarios que nuestros estudiantes habitan son lugares privilegiados en los que se genera pensamiento crítico, en los que se alimentan sus mentes y se busca deconstruirles y construirles a un tiempo en seres libres, iguales, autónomos relacionales, responsables y comprometidos con su tiempo. En esos templos del saber, que muchos consideramos sagrados, se les enseña con dedicación y pasión la noble y ardua tarea de luchar por los derechos humanos para evitar con ello la deshumanización de la humanidad.