La Justicia manoseada

El Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia, durante el acto de apertura del Año Judicial 2025/2026. / EFE/Chema Moya POOL

Hablar hoy de la Justicia es tan inquietante como comprometido porque en los tiempos que corren está sufriendo ataques que deslegitiman a quienes ejercen el poder judicial. Su imagen no es la deseable, a veces por lo que con ella externamente se hace, y en ocasiones por cómo internamente actúan sus titulares.

¿Qué está pasando? Recuerdo cuando empecé a ejercer la abogacía el respeto reverencial que sentíamos por jueces y magistrados, por fiscales y secretarios, por los compañeros letrados y en general por todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Era una función noble, inatacable socialmente.

Hoy la situación es bien distinta. Se duda de la independencia -cuando no de la preparación- de jueces y magistrados. Muchos son tintados políticamente con nociva consecuencia. No se respetan sus actuaciones ni sus resoluciones judiciales y lo que es peor, desde lo más alto de los poderes públicos se vierten fuertes ataques contra quienes no actúan al gusto de la dirigencia política de turno.

Ello supone una agresión a la separación de poderes y, consecuentemente, a la independencia judicial que siguen siendo y se siguen percibiendo en nuestra sociedad como valores basilares de la democracia. Sin ellos no hay Estado de Derecho.

Hace pocos meses, durante su participación en la XII Cumbre de Mujeres Juristas, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, abordó con profundidad la importancia crítica de mantener la independencia judicial, amenazada en varias partes del mundo. Y señaló que «la independencia judicial es un patrimonio de la humanidad y está directamente vinculada a la democracia” insistiendo en que su defensa no solo corresponde a los jueces, sino a toda la sociedad.

Toda Constitución que se precie de tal ha de tener por objeto poner freno al poder político

Me encuentro conmovido por el maltrecho estado de derecho que sufrimos. Y explico a mis alumnos que toda Constitución que se precie de tal ha de tener por objeto poner freno al poder político y garantizar los derechos individuales de los ciudadanos.

Esta consideración de John Locke me sirve como punto de partida para realizar una serie de reflexiones en torno la separación de poderes, tema clásico de derecho constitucional, y al amplio conjunto de funciones y de órganos en que el poder se halla repartido, y cuya actividad comporta un control, una fiscalización, un freno, al ejercicio del poder por quienes lo tienen encomendado.

Los frenos y contrapoderes son esenciales. Precisamente ello fue lo que logró acabar con el absolutismo, gracias al liberalismo que consagró la separación/división de poderes en las constituciones americana de 1787 y francesa de 1791. Montesquieu consideró que el poder es el mayor enemigo de la libertad y que para que no se pueda abusar hay que dividirlo.

Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan manoseada la Justicia?

Por una parte, por la extrema polarización de la vida pública, con la consiguiente conversión del adversario político en enemigo al que hay que destruir o, al menos, expulsar del sistema. Ha influido en ello, a mi juicio, la llamada memoria histórica o memoria democrática que ha clasificado a los españoles en dos grupos: los buenos y los malos –en lenguaje popular exagerado, los fachas y los rojos-. Y consecuentemente, la calificación de jueces y magistrados como conservadores y progresistas, ensalzando a unos o denigrando a otros según actuaciones al gusto.

Y se ha extendido tal calificación a los medios de información, cuyos integrantes están en permanente combate en favor de unos y otros.

A todo ello cabe añadir actuaciones gubernamentales que afectan a la consideración pública del poder judicial como la propuesta, no tan lejana, de regular la creación de comisiones de investigación en relación a lo que se denominó lawfare o judicialización de la política, término desconocido en nuestro derecho, pero cuyo significado se ha señalado como persecución judicial.

La tardanza en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y su indiscutible politización, han afectado –sin que tenga nada que ver- a la percepción de la independencia de jueces y magistrados.

La amnistía y los indultos a los protagonistas del procés han generado la idea de que no todos somos iguales ante la ley.

Y los intentos de capar el ejercicio de la acción popular –con la intención de archivar las causas en las que no se acuse por la fiscalía o por los perjudicados- generan una sensación de intento de manipulación de la actuación judicial (ello sin perjuicio de la intervención censurable de algunas entidades que no buscan más que el beneficio particular).

Pero, por otra parte, también hay que exigir a quienes ejercen el poder judicial el respeto a los principios que legitiman el sistema judicial.

El de motivación de las resoluciones judiciales de las que se puede discrepar y criticar públicamente –mejor por los juristas- pero que se deben acatar y cumplir.

El de publicidad, pero imperando la discreción que olvidan algunos jueces que tienen una indisimulada atracción por los focos, las cámaras y los fotógrafos, sin duda con intenciones aviesas y lo mismo se puede decir de fiscales y abogados, posibilitando los odiosos juicios paralelos que tantos perjuicios generan a la presunción de inocencia.

El principio de libertad, pues el juez únicamente puede cumplir su función ejerciéndola de forma independiente, mejor de forma neutral, preferible porque supone una independencia de sí mismo, ya que como dijo Tomás y Valiente, el Juez no puede, ni debe, introducir ni expresar ni subrepticiamente sus convicciones personales, políticas o religiosas en el momento de juzgar porque, como juez, no debe estar vinculado a ellas ni de ellas puede hacer uso. Todo juez debe ser independiente de sí mismo, de sus ideas o convicciones más íntimas.

Para ser independientes los jueces han de ser jurídicamente técnicos, socialmente imparciales, políticamente neutros y económicamente suficientes

Y es que se ha dicho que para ser independientes los jueces han de ser jurídicamente técnicos, socialmente imparciales, políticamente neutros y económicamente suficientes.

Y no deben comprometerse políticamente: por supuesto pueden tener sus preferencias políticas, pero el compromiso partidista o su simple apariencia hieren de manera definitiva la imagen de independencia.

De otra parte, han de ser afables con justiciables y con testigos, lo que desgraciadamente no siempre ocurre, pues tenemos constancia de actuaciones que no se ajustan a la cortesía exigible a quien está dirigiendo un proceso judicial.

En definitiva, es necesaria un replanteamiento sobre cómo actuar con los jueces y magistrados desde los poderes públicos y sobre cómo éstos deben actuar en pro de la mejor imagen de la de justicia.