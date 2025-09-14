Leer te hace mejor, supérelo

María Pombo. / EUROPA PRESS

En este mundo extraño donde me veo cada dos por tres levantando la ceja y rascándome el cogote abrumado por la última noticia, ha tenido que venir una famosa influencer para que se hable de teoría de la lectura y poner el asunto a circular en las pantallas, que es donde se mueve el cotarro. Digo famosa aunque cuando me asaltó por primera vez el titular de ‘escándalo Pombo’, confieso que pensé ‘qué se habrá montado ahora con don Álvaro’, pero no. Error. Pombo era María, la influencer. Ya saben: subió un vídeo (¿estas cosas por qué suben y no bajan?) de una nueva estantería de su casa, un vacilón le contestó que estaría mejor si la tuviera llena de libros que se hubiera leído y no de trastos, y ella no se pudo contener (hasta las estrellas virales cometen errores de comunicación) y replicó: “No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo”. Y se lió, of course, que de eso van estos tiempos en que una buena bulla digital es señal de éxito. Y así, no han faltado intelectuales de pelaje variado en salir a dar la razón a la conclusión de Pombo (la creadora digital, insisto): los lectores no son mejores que los demás, ser lector no es garantía de ser mejor persona. El ejemplo reiterado ha sido el de un tal Adolf Hitler.

Y sí, vale, entiendo la conclusión. Claro que es así. Obvio, que dicen los modernos digitales. Lo que quieran, pero uno no puede contener el exabrupto umbraliano: ‘Pero qué coño’. Literal. No es lenguaje para un suplemento cultural, lo sé, pero permitan la licencia hoy que estamos en entretelas virtuales.

Leer cuesta. No se crean lo contrario. No sé qué aporta más, si introducirse en el mundo de la duquesa de Guermantes o en el de esa chica rapada apedillada Salander. Todo suma. Todo tiene su disfrute. No hay literatura sin goce, sí, pero la que más llena también requiere esfuerzo. Y no poco, en ocasiones. Eso también lo sé. Y sé que alcanzas esa cima con los pulmones llenos: con la sensación de tener una percepción del mundo y del ser humano más completa. Sí, te sientes (y te sabes) mejor persona que antes. Así que leer buena literatura no garantiza ser mejor persona, pero suele ayudar. Como mínimo, suele ayudar a entender que no hay personas mejores que otras: ni por leer, ni por acumular riquezas ni por ostentar poder e influencia. Todos esos prejuicios se superan mejor si has leído, si me permite, miss Pombo. Y basta ya de candideces y modestias impostadas.