Mazón salva a Rovira y Barrachina

Mazon se reune con Gan Pampols, tras asumir el cargo de Vicepresidente Segundo, en noviembre de 2024. / Miguel Ángel Montesinos

Poner fecha a la remodelación de un gobierno con tanta antelación es un hecho tan extraordinario que indica el despiste que le ha provocado a Mazón la carta de la nueva versión horaria del día de autos de Maribel Vilaplana y el video del Cecopi desvelado por RTVE que retrata a Salomé Pradas. Pero más allá de las entretenidas quinielas, esas que las carga el diablo y el fuego amigo, lo que provoca son semanas de inacción de su gobierno, y eso en plena reconstrucción es inoportuno. Cierto que Gan Pampols tenía fecha de caducidad, pero no hacía ninguna falta poner fecha y casi hora al anuncio de su cuarto Consell en dos años.

Los que continuarán seguros son José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, aunque con cambio de carteras. El fiel escudero Rovira apunta a Economía y Hacienda, tras hacer y deshacer en Educación, será el encargado de la caja, en una nueva injusticia para el que se lo merece, sabe y tiene una capacidad de diálogo contrastada con todos los agentes sociales, como es Eusebio Monzó. Como está demostrado, el consenso no es una de las virtudes de Rovira. Veremos donde acaba Ruth Merino, ese fichaje estrella de Mazón de aquel enrevesado universo Ciudadanos. Solo hay que acudir a la hemeroteca para ver lo que decía en tribuna pública Merino sobre el PP, donde milita ahora. Nada que no aguante la célebre canción de Pedro Navajas.

Barrachina apuntaba a la portavoz del Consell. El actual conseller de Agricultura es uno de los verbos más sueltos del PPCV, tiene la experiencia adecuada para las curvas que vienen y además controla el partido en Castellón. Pero, la citación de la jueza de la dana a la vicepresidenta-portavoz, Susana Camarero, juega a favor de su continuidad, porque en caso contrario sería un desaire incompresible para quien ha dado la cara por Mazón en los meses más difíciles. El futuro de Camarero es el que dará más pistas, pero Barrachina seguirá en el gobierno y con una cartera de más protagonismo.

También hay mucho morbo sobre Vicente Martínez Mus. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha adquirido tanto protagonismo del bueno, que ha levantado envidias. Mal asunto. El que es intocable, junto a Rovira y Barrachina, es Marciano Gómez. El resto, sufridores.