Vivimos a las puertas de la ilegalidad. Ya lo demostraron Zimbardo con el experimento de la prisión de Stanford (en el que los carceleros se volvían con demasiada facilidad en represores) o Milgram con aquel ensayo que expuso que las personas podemos estar dispuestas a causar dolor a otros individuos (incluso hasta la muerte) bajo la presión de una figura de autoridad, es decir, inmersos en una situación particular. Trabajos sin factura; una pieza de fruta que se cuela sin pesar en la bolsa; un recorrido en coche a una velocidad inapropiada; comentarios racistas en las redes sociales; descargas ilegales de canciones, películas o libros; el jabón de los hoteles que viaja de vuelta a casa. Las personas son la fuente de sus acciones, pero las causas de las mismas son situacionales.

“Were smokers outside the hospital doors”, cantó Editors en 2007. La gente acepta no fumar en los hospitales, pero su drogodependencia les lleva a empiparse el cigarro cinco metros después de cruzar la puerta, creando un arco de humo que respiran todos aquellos que salen o entran. Nadie dice nada porque, a pesar de la polarización política, el conflicto siempre se evita entre las personas cabales. Y los malos humos se extienden. Las autoridades, garantes de la ley, no están para esos menesteres mundanos, a pie de calle. La impunidad en la transgresión de la norma crea indefensión.

Las terrazas de los bares no son país para niños. Tampoco para no fumadores. Allí gobiernan los malos humos ajenos. Las miradas furtivas no tienen efecto. Cualquier comentario, con la intermediación del alcohol, auténtico dictador de los bares, puede acabar en violencia. Mejor levantarse e irse.

Díganme lo contrario, pero tengo la sensación (será certeza si lo comparten) de que, desgraciadamente, muchos fumadores son bastante incívicos. Las calles acumulan miles de colillas. Caminen y cuenten, se sorprenderán. ¿Se atreverán después a criticar al ayuntamiento por la suciedad en las calles?

Hemos superado como sociedad eso de lanzar al suelo cualquier desecho, pero con los cigarrillos se sigue normalizando. Pero, oye, quien esté libre de pecado que lance la primera colilla. El común de los mortales cumple la mayoría del tiempo sobre la mayoría de temas, pero siempre hay un desliz que buscamos justificar de la forma más peregrina. Vivimos a las puertas de la ilegalidad.