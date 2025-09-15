Memoria histórica, Curriculo de historia

En la Antigua Roma los gobernantes nefastos eran condenados a la damnatio memoriae, que consistía en la eliminación de todo rastro de la existencia de los personajes de la clase dirigente romana que, en el ejercicio de sus funciones, hubieran incurrido en graves atentados. La expresión podría traducirse por “condenación al olvido”. Hasta las monedas con sus rostros se destruían y se volvían a acuñar.

A pesar de ser un ferviente entusiasta de la historia antigua y de la de Roma en particular, yo comparto más la máxima del filósofo George Santayana, según la cual «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

Viene esta reflexión con motivo del anuncio del conseller de Educación, José Antonio Rovira, de recuperar en el currículo autonómico de bachillerato el estudio del terrorismo y de la banda terrorista ETA, una etapa que ocupó décadas de dolor en nuestro país, por incómodo que hoy les parezca a algunos.

La historia debe estudiarse en su conjunto, con todos los momentos históricos y no solo con algunos. Por eso creo firmemente en la recuperación del estudio de esta materia, que es de sentido común y de justicia hacia las víctimas y sus familias. Y digo recuperación porque fue precisamente el Consell del Botànic el que prefirió ocultar del currículo ese período tan importante para comprender el pasado reciente y el presente de España.

Utilizar la educación como arma política arrojadiza es muy socorrido, porque tiene una gran repercusión social, pero es una absoluta irresponsabilidad que no se sustenta en datos.

La realidad es que estamos en un inicio de curso con más de 810.000 alumnos y alumnas y 83.592 docentes -todo un récord, le pese a quien le pese- que se suman al personal no docente y a las familias para conformar la comunidad educativa valenciana. Que algún político socialista, condenado por el pueblo valenciano en las urnas a la damnatio memoriae intente manipular a la opinión pública atribuyendo a la actual Conselleria de Educación todos los males del Hades es tan sectario como pueril.

El Gobierno valenciano inició la legislatura con una hoja de ruta clara en Educación, basada en la libertad, la equidad y la calidad. En los dos años de legislatura transcurridos los avances son palpables y reales: libre elección de centro, libre elección de lengua base en la enseñanza, gratuidad de la etapa 0-3 años, mejora de los currículos, limitación de los dispositivos móviles en las aulas, atención a la salud mental y potenciación de la convivencia en los centros -con la figura del docente como referencia-, entre otras. Además, hemos creado 82 aulas en dos años para atender a alumnado con necesidades específicas en centros ordinarios, por 56 anterior Gobierno del Botànic en toda la legislatura anterior. Ese es el camino, paso a paso, y no conseguirán que nos desviemos un ápice de esta política.

A estos ejes se ha sumado el gran reto que supone la reconstrucción del sistema educativo afectado por la riada del pasado octubre y cuyo coste está asumiendo la Generalitat en su totalidad. Lamentablemente, el Gobierno de España ni está ni se le espera y llegados a este punto pedir altura de miras a la oposición valenciana parece pecar de ingenuo. Por eso, frente al ruido, trabajo, y frente a la crispación, gestión; trabajando por una educación de calidad y para todos.