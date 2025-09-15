El pleno del Ayuntamiento de València aprobó hace un año y dos meses, casi por unanimidad, la licencia para reanudar las obras del Nou Mestalla. PP, Compromís y el PSPV acordaron, ante el estupor general de la afición del Valencia CF, autorizar las fichas urbanísticas que deben finalizar el esqueleto de la avenida de las Corts en un plazo de 30 meses, o sea para febrero de 2027, justo tres meses antes de las elecciones municipales. Aquel consenso municipal sorprendió ante la ola mayoritaria que exige a Peter Lim abandonar el club por su desastrosa gestión, porque pese a los mecanismos de supervisión y cumplimientos de plazos que se fijaron para la obra, el propietario de la entidad de Mestalla lleva diez años engañando a todos, instituciones incluidas.

La licencia deja claro que no se permitirán interrupciones no justificadas, además de la obligación de unas certificaciones mensuales sobre el avance de las obras, con inspectores municipales capaces de verificar en terreno. Pero el club enseguida respondió que esas certificaciones no son exigibles legalmente y nada más se supo. Aunque, se supone que se está vigilando el dictado del acuerdo municipal. Lo que está demostrado para los miles de vecinos, viajeros y conductores que pasan por allí es que se ha avanzado muy poco, y que o mucho avanzan las obras en estos meses, o Peter Lim volverá a hacer gala de su fama. Eso si sigue al frente del Valencia, porque cada vez son más claras las certezas de que el club está en venta. Aunque eso, en caso de suceder, no le exonera para cumplir con la licencia tal como el ayuntamiento haría con cualquiera otra empresa o vecino.

El éxito para que el Nou Mestalla esté concluido en tiempo y forma pende de un fino hilo, que se puede romper en cualquier momento por parte del Valencia de Lim, que debe aportar los fondos que se le exigen (incluidos los 11,270 millones de euros del polideportivo de Benicalap), que las inspecciones municipales sean rigurosas, que los plazos se respeten de verdad, y que exista máxima transparencia. En caso contrario, como sospecha la inmensa mayoría del valencianismo, las concesiones hechas a la entidad blanquinegra habrán sido ineficaces, otra vez.