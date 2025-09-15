Retrato de una dolorosa realidad

El Barcelona celebra uno de los goles del partido disputado ayer en el Johan Cruyff. / EFE

El Valencia volvió a hacer el ridículo en Barcelona. El conjunto de Mestalla carece en la actualidad del nivel necesario para salir airoso de determinados envites. Una vez más, terminó malparado de su enfrentamiento con el Barça. Bajo el trauma del hundimiento vivido en Montjuic la pasada temporada, se presentaba una nueva oportunidad para redimirse. Nada de eso sucedió. La diferencia entre ambos es sideral. El once valencianista volvió a recibir un repaso que pone en evidencia sus recursos. Carlos Corberán tiene motivos para preocuparse. La pesadilla no cesa. Lo mismo que le pasaba a Van Gaal cuando le visitaba el “Piojo” López. Por entonces, el Valencia era un club reconocible y no la parodia de estos tiempos.

Una chapuza inadmisible. La Liga de Fútbol Profesional se autoproclama responsable de organizar la “mejor liga del mundo”. Sin embargo, los hechos desmienten tan pomposa consideración. Todos los tejemanejes que han rodeado la elección del escenario para la disputa del partido del Valencia en Barcelona constituyen una prueba fehaciente del nivel de improvisación y de la falta de seriedad en su actuación. El organismo que debería velar por el rigor y la ecuanimidad en el cumplimiento de sus propias normas, se ha dejado embaucar, una vez más, por Joan Laporta, cuya capacidad para esquivar con habilidad las obligaciones competitivas merecerían un extenso tratado. Tebas y sus hombres han consentido al presidente del Barça lo que, seguramente, jamás habrían permitido a cualquier otro club, salvo el otro imperio. La Liga, en definitiva, se ha vuelto a rendir ante lo más poderosos.

Fuera de Europa. Esta semana vuelve la Champions con cinco representantes españoles. La semana próxima lo hará la Europa League, y a continuación, la Conference. En ninguna de ellas participa el Valencia, que durante años fue asiduo en estos torneos, además de ser temido y respetado. La prolongada ausencia de los frentes europeos es la consecuencia directa de la desinversión aplicada por Meriton y justificada, en un alarde de cinismo, por sus satélites colaboracionistas. Casi la mitad de los clubes de primera división van a Europa y el Valencia no figura entre los elegidos. Ya pueden firmar convenios con multinacionales del sector de la restauración, que a día de hoy, el club de Mestalla ha desaparecido del espacio que le corresponde.

Un portero campeón. Jaume Doménech desafió la Historia y puede presumir de adjudicarse un título copero como guardameta titular en la final. Hasta la inolvidable victoria ante el Barça de 2019, sólo se registraba el precedente de un guardameta de la tierra como campeón copero: Pío Bau, en 1941. Aquel fue el primer título que llegó a las vitrinas de Mestalla. Después, le sucedieron por orden cronológico: Eizaguirre, Quique, Abelardo, Manzanedo, Cañizares, y Hildebrand. Ninguno repitió, aunque alguno de ellos jugó más de una final. De las tres ocasiones en las que un valenciano ha sido titular en la portería durante una final, en dos se ha conquistado la Copa. Enrique Cano tuvo el privilegio de ser titular en la primera jugada por el Valencia, fue en tiempos de la II República. Además de esta singularidad, “el gat d´Almenara”, ha protagonizado una trayectoria en la que ha primado su entrega al club, valorada y reconocida por compañeros y entrenadores. El 25 de mayo de 2019 vivió su noche de gloria en Sevilla.