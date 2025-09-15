¡Vaya veranito que hemos pasado! Entre los incendios, el calorazo, el escándalo de Gaza, la rendición de Anchorage y al alza desatada de los precios, la verdad es que lo del “merecido descanso” parece una broma. La gente lo ha pasado mal, francamente mal, aunque, por supuesto, nadie va a reconocerlo. Es el momento de que el personal cuente maravillas de sus viajes -las reservas hoteleras han crecido un 8% por ciento, los vuelos un 2,5-, aunque todos sepamos que fueron experiencias fatigosas, decepcionantes y, en el fondo, una pérdida de tiempo y de dinero. Sin embargo, no quiero hablar de esto. Atrapado en un hotel de medio pelo, en el que me ha depositado el autobús de un viaje organizado, y con el dolor de estómago que me ha producido una cena asquerosa, intentaré escribir algo optimista, pues es seguro que no voy a pegar ojo y además nos llaman a las cinco de la mañana para seguir disfrutando con otra visita. ¿Qué me dicen, que es imposible contar nada bueno? No lo crean. Este verano nos hemos encontrado con un fenómeno inédito que merece la pena relatar: el del verano curricular. Sí , han oído bien: curricular, no canicular (que también). Me refiero, obviamente, a la crisis de los currículos, al descubrimiento de decenas de políticos de todas las tendencias, los cuales alcanzaron sus carguetes presentando títulos universitarios que no habían obtenido y, a veces, ni tan siquiera cursado.

Hay quien piensa que no es para tanto. No sé qué decirles. Desde luego es menos grave que el habitual choriceo de tantos políticos españoles, y seguramente los de los currículos “arreglados” solo son la clase de tropa de la corrupción, pero aún así. Que yo sepa, en otros países estas cosas no suceden y en el nuestro vienen de antiguo, nada más comenzar la era democrática ya se hablaba de aviones que trasladaban a políticos incipientes a países del Caribe donde les hacían licenciados ¡en una semana! Sea como sea, la pregunta del millón no es por qué somos tan golfos, sino por qué somos tan pavos. En el fondo no veo para qué quieren exhibir nuestros políticos un título universitario en su curriculum. Se lo dice una persona del gremio expedidor de títulos universitarios, que lleva toda la vida firmando actas académicas. Pero en fin, ya que se empeñan voy a intentar ayudarles. He confeccionado un plan de estudios interdisciplinar para uso exclusivo de políticos y he pensado patentarlo. Primero se me ocurrió ofrecérselo a mi universidad, la UV, pero en vista de que es, junto con la UB, la única de las españolas que está entre las 500 mejores del mundo según el ranking de Shangai, he decidido no picar tan alto y buscar una institución más modesta que pueda albergarlo. No es fácil: ¿grande o pequeña, pública o privada, tecnológica o humanística...? Al final he optado por fundar una nueva universidad que se llamará Excelsior (o sea, “más arriba”, el sueño de todos los trepas) y que solo suministrará materiales didácticos en latín para evitar susceptibilidades. Para empezar se ofrecerá un grado titulado “Per aspera ad astra” (PAAA) con los siguientes módulos: Técnicas de ocultamiento contable I y II; Oratoria del despiste; Publicidad institucional; Prácticas de mangoneo municipal; Psicosociología de masas alienadas; Historia fake; Maquillaje audiovisual; y así sucesivamente. Se permitirá -y aun se alentará- que los alumnos y las alumnas contesten los exámenes con ChatGPT, que fusilen a discreción cualquier documento y que mientan a diestro y siniestro. Lo único importante será el diploma y la esplendorosa fiesta de graduación final (se intentará que la prensa del corazón se haga eco de la misma). El objetivo último del título PAAA de la Excelsior University es que sus licenciados valgan indistintamente para ostentar cargos en cualquier partido, por lo que a partir del segundo año de la carrera se facilitarán estancias tipo Erasmus en los puestos de gestión de los partidos contrarios. Así se conseguirá el hermanamiento de todos los estudiantes del grado, terminando con la perniciosa crispación de la vida política española. No me digan que no mola: ¿ven como las vacaciones pueden ser productivas? Bueno, ¿y si, a pesar de todo, los políticos falsifican los títulos de nuestra EU? Ningún problema, lo consideraremos trabajo de grado con tal de que paguen las tasas académicas. Eso sí, en metálico, que luego viene la UCO a fastidiarlo todo.