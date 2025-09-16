Nadie quiere sustos con el agua

Trabajos en conducciones en el entorno del Canal Júcar-Túria. / A. CASTELLÓ

A mediados de enero de 2018, una sequía extrema iniciada en 2015 llevó al borde del colapso el suministro de agua de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde viven cinco millones de personas. En febrero se redujo la dotación a 50 litros por vecino y día y las autoridades, atendiendo al nivel de los embalses, pusieron el 22 de abril como fecha para el “Dia Cero”, en el que el agua dejaría de salir por el grifo y la dotación diaria se reduciría a 25 litros que habría que retirar en bidones en 149 puntos habilitados para la recogida de agua. La Policía fue movilizada en previsión de que la situación se descontrolara. Finalmente, una mezcla de lluvia, planes y aciertos en la gestión hicieron aplazar la fecha varias veces hasta que la situación mejoró definitivamente. Pese al cuasi milagro, miles de personas se quedaron sin empleo, el turismo cayó y la crisis arruinó la economía de la región del Cabo.

En Valencia pocos se han preocupado por la seguridad en el suministro del agua potable. Incluso durante las sequías, la ciudadanía cree que la recurrente falta de agua es un problema exclusivo de la agricultura, que no va con ellos. Y es normal. Hay pocas ciudades que puedan presentar como tarjeta de visita un suministro “garantizado” por dos ríos distintos e interconectados como el Júcar y el Turia, de los que la ciudad y su área metropolitana toman caudales destinados a las plantas potabilizadoras del Realón (Picassent) y la Presa (Manises). De estas instalaciones sale el agua para 48 municipios donde viven 1,6 millones de habitantes, la mitad de ellos en Valencia.

Sin embargo, el suministro dista mucho de ser seguro, pese a su aparente imbatibilidad. Subsisten otros problemas que hay que atajar, algunos derivados del cambio climático que algunos ni nombran, como si así conjuraran la vulnerabilidad que suponen los anunciados descensos de hasta el 25 % en los caudales del Júcar y el Turia y que anuncia también sequías, inundaciones y riadas más intensas, capaces de destrozar las infraestructuras que llevan el agua hasta nuestros grifos.

La dana puso a prueba las infraestructuras hídricas de Valencia hasta el punto de forzar un descenso de presión para reducir el consumo. Hay antecedentes: ya pasó con la rotura de la presa de Tous en 1982, de donde sale el agua del Júcar para Valencia, o con los desprendimientos registrados en el túnel del canal Júcar-Turia hace unos años. La dana volvió a romper el canal y poco después, el apagón paralizó las bombas y confirmó la vulnerabilidad latente en el suministro de agua. Parece de sentido común blindarse contra las emergencias.

Quizás por vivir hasta ahora en esa falsa sensación de seguridad o por la tradicional aversión de los políticos a la inversión en infraestructuras hídricas, sorprende que la alcaldesa de València, María José Catalá, haya hecho de la seguridad en el suministro de agua a la ciudad en condiciones extremas una prioridad “estratégica” al incluirlo en el Plan de Infraestructuras Críticas (2026-2031), presupuestado en 120 millones de euros.

El plan de Catalá se basa en la apertura de 4 pozos distribuidos en lugares estratégicos de la ciudad que estarán dotados de equipos electrógenos y potabilizadoras autónomas capaces de inyectar agua a la red en caso de emergencia. Además, el plan prevé el refuerzo y ampliación de la red en baja utilizada en el riego de jardines y el baldeo de calles y el suministro de agua a los cañones contra incendios del Saler. Este conjunto de iniciativas blindará el abastecimiento de Valencia frente a cualquier emergencia, haciéndolo también un poco más sostenible.

Recuerda la alcaldesa que bajo la ciudad se extiende un inmenso acuífero con reservas estimadas de 2.500 hectómetros cúbicos, que no podrían extraerse íntegramente sin generar graves problemas agroambientales como el de la intrusión salina. En realidad, se trata de un acuífero en equilibrio que en algunas áreas de la ciudad mantiene un nivel freático próximo a la superficie y que, como acreditan diversos estudios, algunos realizados por la Cátedra Aguas de Valencia y por el Instituto Geológico y Minero de España (ITGE), puede soportar las extracciones ocasionales diseñadas por Valencia sin sufrir apenas mermas pero no una explotación masiva y sostenida en el tiempo. El agua entra al acuífero procedente de la lluvia, de los retornos de riego y de los ríos Turia y Júcar. También por transferencias de otros acuíferos próximos y sale a través de ríos, manantiales, descargas costeras, pozos, humedales como la Albufera y sus ullals. Sin olvidar las estaciones del metro, de las que se bombean casi dos hectómetros cúbicos de agua que le vendrían muy bien al Ayuntamiento de Valencia para completar las necesidades de su red de baja presión.

Blindar el agua

En las últimas décadas y coincidiendo con periodos de sequía, se han abierto en este acuífero (plana de Valencia Norte) pozos de emergencia para el regadío en casi todas las acequias integradas en el Tribunal de las Aguas, la Acequia de Moncada, etc. La mayoría de estas perforaciones no se han llegado a utilizar, a excepción de un episódico bombeo realizado para aliviar la situación de la Albufera durante la sequía de 1995 impulsado por Unión Valenciana.

Sería terrible que una mala gestión o una gestión parcelada por cada municipio pusiera en peligro un recurso vital

Algunos municipios del área metropolitana explotan ya el acuífero mediante pozos para el abastecimiento urbano, algunos con problemas por la elevada concentración de nitratos. El modelo propuesto por Catalá -pozos y potabilizadoras dispersas por el territorio listas para entrar en servicio durante una emergencia- puede ser de aplicación en otros municipios del área metropolitana suministrados también por la EMSHI.

El acuífero Plana de Valencia Norte es, en conclusión, un regalo de la naturaleza que puede ayudar a afrontar los difíciles tiempos que llegan. Valencia lo ha visto así y ha abierto la puerta a su uso racional con su proyecto. Sería terrible que una mala gestión o una gestión parcelada por cada municipio pusiera en peligro un recurso vital como el del agua.