El puzzle particular

Manifestación del Nou d'Octubre de 2024 en València. / Germán Caballero

Sostenía Juan Ramón Gil, hace unos días, en estas mismas páginas, de Levante-EMV, 'El puzzle valenciano', que, “lo que sí tiene esta Comunitat es que nunca aburre: siempre hay un puzzle esperando”. Y pueda que no aburra pero es nuestra mayor debilidad. La falta de un proyecto colectivo que todos asumamos, es el defecto determinante. Cuando, por ejemplo, las diferencias, llegan al desacuerdo por unos centenares de palabras, en el tema de la lengua, se puede acabar disputando por un acento. Y así estamos.

Coincidí con Juan Ramón Gil hace veinte años, 2005, en una reunión del Club Jaume I, celebrada en el casino de Castelló de la Plana, en la que surgió el tema de la identidad valenciana, sobre el cual, él, por entonces director del diario Información de Alicante, nos ofreció una visión interesante sobre la falta de identificación de parte de la sociedad alicantina con la valenciana a lo que, contribuyó, añadimos por nuestra parte, las propias disputas culturales habidas con la “batalla” de València, y el escaso el reconocimiento, desde la capital valenciana del resto de poblaciones del país.

Juan Ramón Gil hablaba de la falta de identificación por exceso de protagonismo de la capital València, mientras que otros indicamos que, en ocasiones, era por defecto del mismo. Así, la condición de cap i casal debe ser algo más que tres palabras a las que se acude para testimoniar folklóricamente una condición, y esta debe acreditarse como corresponde a la capital de un territorio. La diluida adscripción cultural de gran parte de la población, supuso, en el caso de Alicante, una peculiar idiosincrasia que llegó a acuñarse por José Vicente Mateo con la expresión "Alacant, a part".

La necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos supone aceptarnos como somos, para no buscar serlo con lo que no somos. El propio Fuster, en, 'Les originalitats', recordaba el tema de la obsesión natural de cada pueblo por alcanzar su propia personalidad para diferenciarse de los demás. Así los valencianos, en busca de nuestra controvertida condición de identidad. En busca de vínculos más sólidos, de los que provienen a partir de la existencia común de la lengua, en busca de la consolidación de un tejido social elaborado a partir de la aceptación de nuestras propias particularidades.

Intentos ha habido, como por ejemplo, desde Eduard Mira y Damià Mollà en 'De Impura Natione', premio Octubre 1986; 'Document 88', libro colectivo de Colomer, Company, Franch, y Nadal; o, más recientemente, 2021, Gustau Muñoz y Vicent Olmos, 'País Valencià, Present i Futur'. En estos días el director de este periódico, Joan-Carles Martí, recordaba en un artículo, que la esencia de la política está en la necesidad de organizarse, y, en este sentido, traía a colación la propuesta de consensos necesarios que, en diferentes ámbitos, reclamaban personalidades como, Fernando Villalonga, diplomático, Joan Romero, catedrático, y Ximo Puig, expresident de la Generalitat, lo que igualmente resulta necesario en el tema de la identidad.