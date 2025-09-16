Santiago Abascal, en el acto 'Europa Viva 25' este domingo en Madrid. / J.J. Guillén

Bajo el lema 'Comienza la Reconquista', los ultras de aquí y de allá se dieron cita el domingo en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, en un nuevo alarde de poderío internacional fascista y desenfreno verbal. Reconquistar: “Recuperar una plaza, provincia o reino que se había perdido”, dice el diccionario de la RAE en su primera acepción, que es la que procede en este caso. Pero ¿qué poder político perdido quieren recuperar? Porque en lo que llevamos de democracia todavía no han gobernado en España.

Veía las imágenes del acto y recordaba aquel Vox de hace unos años cuando cabalgaba a lomos de un caballo con la banda sonora de la película El Señor de los Anillos para “reconquistar” Andalucía en las elecciones autonómicas de 2018, decían. Ha pasado el tiempo y ese partido casposo que nació de los vestigios franquistas a la derecha del PP, casi como una escisión, ha evolucionado junto al fenómeno global de extrema derecha. Lo de hoy es otra historia.

Digamos, un engendro político que se afirma a través de interpretaciones ideológicas del pasado revestidas de aparente modernidad; que predica desde el enaltecimiento de una identidad excluyente y que ha sabido imbricar lo nacional en el espacio global. Patriotas por el mundo. Parece que seguirán creciendo, de momento, según apuntan las encuestas que se van publicando.

Pero, no nos engañemos porque el espacio político ya lo están ocupando y no me refiero a los datos demoscópicos, sino a su influencia y capacidad de condicionamiento ideológico en aquellas regiones donde dan soporte a los gobiernos del PP. ¿Acaso los subyugados presupuestos de la Generalitat Valenciana no es una victoria, al menos, del espacio ideológico?

En el acto del domingo se dijeron muchas barbaridades y el ambiente, tal y como se percibe desde fuera, es de una aparente euforia desmedida. La cuestión de fondo sigue siendo la misma, ¿qué rol va a jugar el Partido Popular en todo esto? Es decir, si facilitará la reconquista a los radicales o no. Esto va en serio y, en esa definición que en algún momento tendrán que hacer, se juega parte de la partida: preservación o reconquista; que es como decir democracia o fascismo.