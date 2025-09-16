Todos los vídeos de la dana, que salgan a la luz

Foto del reunión del Cecopi del 29 de octubre. / L-EMV

Un par de meses después de la dana recuerdo que me encontré con un amigo en plena calle de Alaquàs. Hablamos de lo que nosotros denominamos 'lo único' desde aquel 29 de octubre. Él, compañero del colegio, empezó a narrarme donde estaba y de repente me dijo: 'Tengo vídeos'. Le pedí que me los enseñara y, mientras los observaba, no daba crédito. Dos cuestiones llamaron mi atención: una, la voracidad del agua con coches flotando y golpeando fachadas en un municipio de los que hasta entonces habíamos catalogado de 'poco afectados'; y, dos, que mucha gente, muchísima, tenía en sus dispositivos grabaciones, fotos y audios de la tragedia, de un incuestionable interés periodístico y que no habían sido difundidos todavía. Se habían quedado en la privacidad familiar o en el chat de amigos.

Fue entonces cuando recordé otra situación similar, producida a las dos o tres semanas de la dana. Una mujer compartía en su red social un vídeo atroz del 29-O en su calle. Nada era diferente a lo que habíamos visto hasta entonces: dolor, lágrimas, barro, agua y mucha, mucha destrucción. Pero lo que me llegó hondo fue su reflexión. El día de autos empezó a grabarlo todo, como miles de personas. De repente, el agua subió y tuvo que ponerse a salvo, no recuerdo si en su casa o en su tienda. Lo siguiente que explicaba fue que pasó varios días sin luz, sin batería y sin nada excepto barro, toneladas de barro. Sobrevivir y reponerse fue su prioridad y requirió para ello toda su energía. Toda.

Cuando la luz regresó, varios días después, sin coche, sin muebles, con ayudas de todo tipo y la moral por los suelos, se animó a revisar el móvil. Y vio lo que había grabado ese día, justo antes de que todo su mundo empezara a desmoronarse, y decidió darle visibilidad, sacarlo a la luz, como terapia, como desahogo, como muestra de incredulidad todavía de lo sucedido o, simplemente, porque estuvo ahí.

Digo todo esto en relación con los diferentes vídeos, al menos dos, que han salido a la luz o que se sabe que existen de la tarde X en el famoso Cecopi. El primero, el de À Punt, en el que para ser mudo se habla mucho, demasiado, y que RTVE ha difundido, generando un cabreo social mayor al ya existente de por sí. En él se contradicen muchas versiones ofrecidas incluso en sede judicial. El segundo lo graba un equipo audiovisual externo contratado por la Generalitat, que registra imágenes como 'recurso periodístico' y 'siempre que hay una reunión', según explicó ayer el propio conseller de Emergencias. Si la jueza lo pide, añadió, la Generalitat lo enviará. Que lo envíe, que lo envíe, que todos envíen todo.

¿Y saben qué les digo? Que ojalá haya más vídeos. Ojalá más cámaras, de todo tipo y formato. Cámaras de televisión, de fotografía y de móvil que hayan registrado sin permiso o con permiso, en mudo o en sonoro, en color o en blanco y negro todo lo que sucedió aquel aciago día, durante aquellas largas horas, en aquel lugar bunkerizado desde del que había de enviarse un mensaje para salvar a la población. Ojalá más hombres y mujeres grabando todo, y ojalá todos los vídeos y todos los audios salgan a la luz. Por la verdad, por esta tierra, por todos nosotros pero, sobre todo, por ellos y ellas: las 229 víctimas.