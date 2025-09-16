Vox y el fantasma de Weimar, ¿repite la historia el trabajador español?

El líder de Vox, Santiago Abascal, este domingo en Madrid. / J.J. Guillén

La noticia saltaba con preocupación: “Vox se dispara hasta su máximo…”, “…es el partido que más crece, con el 17,4 % del voto estimado…”, “…en la Comunidad Valenciana y en Andalucía ocuparía la primera posición política, desbancando al PP que pasaría a la tercera…”. Se trata del Estudio trimestral del Instituto 40dB para El País (N.º 17.571-8/09/2025) y la cadena SER. Un estudio demoscópico solvente que marca tendencia en la opinión pública. Sin embargo un dato pasaba desapercibido: “El partido de Abascal está en cabeza entre quienes se definen como trabajadores (21 %) ligeramente por delante de los socialistas (19,8 %)”. En mi parecer, ese es el verdadero tema de preocupación sin desechar cualquier otro. Y la pregunta es, sin descartar el ejemplo francés de Le Pen en Marsella: ¿cómo es posible que eso ocurra con un gobierno del PSOE y Sumar? ...¿es nuevo el fenómeno? Y en la reflexión surge el fantasma de la República de Weimar.

La República de Weimar, ese ambicioso experimento democrático alemán “de los felices años 20”, se desmoronó bajo el peso de sus propias contradicciones y las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pero quizás uno de los aspectos más desconcertantes de su caída fue la forma en que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) logró seducir a una parte significativa de los trabajadores alemanes, el mismo sector que teóricamente debería haber sido el bastión del socialismo y el comunismo. ¿Cómo fue posible que las promesas de "pan y trabajo" de los nazis resonaran tan profundamente en los oídos de millones de obreros alemanes en aquellos años de penumbra?

El Partido Socialdemócrata (SPD), principal representante de los trabajadores se vio atrapado en una tesitura imposible. Intentando mantener la estabilidad democrática y la moderación, sus políticas parecían insuficientes ante la magnitud de la crisis de la República. Por otro lado, el Partido Comunista de Alemania (KPD), instruido por Moscú, se dedicó a una guerra fratricida contra el SPD, tildándolo de "socialfascista". Esta división impidió una respuesta unificada y efectiva contra el avance nazi, permitiendo a Adolf Hitler presentarse como el único líder capaz de imponer orden, unidad y respeto internacional, después del vapuleo sufrido por Alemania en el Tratado de Versalles suscrito principalmente por el SPD.

La seducción de la clase trabajadora alemana por el nazismo no fue un acto de fe ciega en la ideología nacionalsocialista en su totalidad, sino la consecuencia de una tormenta perfecta: desesperación económica, fragmentación política, resentimiento nacionalista y una propaganda maestra dirigida por el siniestro Dr. Goebbels. Comprender este oscuro capítulo es fundamental para recordar que la democracia es frágil y que las promesas vacías, especialmente en tiempos de crisis, pueden tener consecuencias devastadoras.

Si bien las magnitudes y los contextos son radicalmente distintos, ciertos patrones de atracción pueden ser objeto de un análisis crítico. Efectivamente, varios estudios electorales entre el que se encuentra el reciente de 40dB, sugieren que Vox ha logrado un “peso relativo mayor entre el electorado obrero” de lo que cabría esperar de un partido con un discurso predominantemente de derecha radical. ¿Cuáles son las posibles razones de este fenómeno, y cómo se conectan, aunque sea de forma tangencial, con los mecanismos que llevaron a los trabajadores alemanes hacia el nazismo?

El primero, un descontento con las políticas económicas y la precariedad y dependencia de los jóvenes. Al igual que en la República de Weimar, la precariedad laboral, el desempleo de los jóvenes y la percepción de que las políticas económicas tradicionales no benefician a la clase trabajadora pueden generar frustración. Vox, al igual que el NSDAP en su momento, ofrece un discurso que promete mano dura contra la “inmigración” (presentada como “competencia laboral o “carga para el Estado de Bienestar”) y un enfoque en la "seguridad económica y el orden”, que puede atraer a trabajadores que se sienten desencantados, desprotegidos o abandonados.

El segundo, un discurso nacionalista e Identitario. El fuerte componente nacionalista de Vox, que apela a la unidad de España y a la defensa de la identidad nacional frente a lo que percibe como amenazas internas (“independentismo”, “inmigración”, “feminismo”), puede resonar en trabajadores que sienten una pérdida de referentes o una amenaza a su propia identidad y modo de vida. Este afán por la "grandeza nacional" y la unidad, aunque diferente en su manifestación, recuerda al nacionalismo exacerbado que movilizó a los alemanes.

El tercero, una crítica al "Sistema" y a la clase política tradicional. La percepción de corrupción, ineficacia o desconexión de los partidos tradicionales (tanto de izquierda como de derecha moderada) puede llevar a un sector de la clase trabajadora a buscar alternativas. Vox se ha posicionado como un partido "antisistema" o "fuera del consenso de 1978", prometiendo cambios radicales, pesar de su inconstitucionalidad. Esta “narrativa de ruptura”, aunque no idéntica, comparte con el discurso nazi la idea de que “los partidos establecidos han fallado y que se necesita una fuerza nueva y decidida”.

Por último, una apelación a la "gente de orden": Vox a menudo apela a un electorado que se define como "gente de orden", que valora la tradición, la ley y el castigo severo a la delincuencia. Este discurso puede atraer a trabajadores que, ante la inseguridad percibida o real, buscan mano dura y un retorno a valores que consideran perdidos, “asociando a menudo la delincuencia o la inestabilidad con la inmigración o con determinados movimientos sociales (emancipación de la mujer y homosexual) y ONGs”.

Aun así, el análisis de cómo ciertos discursos logran penetrar en el electorado trabajador, apelando al desencanto con el sistema político, a la frustración económica, al nacionalismo, a la búsqueda de orden y a la crítica al Sistema, nos ofrece una advertencia histórica. La historia nos enseña que el descontento social, cuando no se canaliza a través de respuestas políticas inclusivas y efectivas, puede ser un caldo de cultivo peligroso para discursos simplistas y autoritarios como los de Vox y su Eurogrupo “Patriots”. La memoria de la República de Weimar debe servirnos no solo como un recuerdo del pasado, sino como una lección para el presente y el futuro de nuestras democracias.