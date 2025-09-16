Sin metas volantes en Gaza

Cargas policiales en la protesta a favor de Palestiana en la última etapa en la Vuelta en Madrid. / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

Me apasiona el ciclismo, aunque desde que mi padre me llevó a ver un paso de la Vuelta cerca de La Pobla de Farnals tuve claro que la televisión es la mejor ventana para disfrutar, sobre todo, en las etapas de montaña. El ciclismo, más que ningún otro deporte, vive de la carretera, de esa épica compartida de curvas imposibles y cuestas celestiales. No hay estadio que lo contenga, porque se despliega como una cinta donde los aficionados esperan muchas horas para ver un destello de colores. Por eso, detener la Vuelta en su clausura ha sido un acontecimiento global.

Mientras discutimos si ese podio final en un aparcamiento hotelero de Madrid deslució la competición, obvio que sí, el mundo arde en otras carreteras sangrientas en Oriente Próximo y Ucrania. Palestina recuerda la enorme fragilidad de los mapas y la imposibilidad de la comunidad internacional para encontrar una paz duradera. La masacre que se perpetúa en Gaza no conoce tregua ni meta volante. Y, de algún modo, las imágenes de ciclistas parados en meta alertan que allí hay cuerpos que jamás podrán cruzar la suya.

El deporte y la geopolítica se mezclan desde hace mucho. Empezando por el intento de Hitler de convertir los Juegos Olímpicos de Berlín (1936) en propaganda de su régimen. Entonces, las cuatro medallas de oro del afroamericano Jesse Owens ya significaron un golpe simbólico contra la ideología nazi. Pero fue en los Juegos de Moscú de 1980 cuando hubo el mayor boicot olímpico de la historia, cuando Estados Unidos lideró la retirada de más de 60 países en protesta por la invasión soviética de Afganistán.

He disfrutado poco de esta edición de la Vuelta porque conozco de primera mano la preparación y el gran esfuerzo de cada uno de los equipos que participan para ofrecer uno de los mejores espectáculos deportivos. También porque ni todo Israel representa al gobierno de Netanyahu, ni los ciclistas del equipo hebreo, ni del resto del pelotón, merecen poner en peligro su seguridad durante la carrera.

No me gustó ese tumultuoso final del domingo en Madrid y mucho menos el posterior rifirrafe partidista, porque desvía bastante el foco principal que no debe ser otro que un alto el fuego permanente. La Vuelta seguirá rodando el próximo año. Ojalá la historia de Palestina encuentre, algún día, un desenlace de paz.