Esa cosa tan frágil de la democracia

Carlos Mazón y Llanos Massó, en las Corts. / Rober Solsona

Este lunes se celebró el Día Internacional de la Democracia, una de esas conmemoraciones que ignoras a no ser que la Fundación por la Justicia y el abnegado José María Tomás Tío te recuerden que existe. Cuando la democracia es materia a reivindicar es que el mundo se ha torcido. El número de democracias plenas (defectuosas, pero aceptables) no se ha movido mucho: 25. Siguen siendo una minoría planetaria. Lo diferente es que su existencia hoy no es pacífica y se les puede colocar el cartel de ‘especie amenazada’.

Un error usual es creer que la resistencia de la democracia es infinita y manosearla como si fuera una herramienta propiedad de los partidos y no un derecho cedido por la ciudadanía. No hace falta ir muy lejos. Podríamos hablar de la información que no se entrega a la autoridad judicial sobre un hecho tan relevante como la gran riada de 2024. O de las versiones sobre el día D que se van adaptando a los datos que se van destapando. Pero también de situaciones más pedestres, de las que casi no se ven entre tanta noticia gruesa. Así, en la Comunitat Valenciana, la mayoría de órganos consultivos protegidos por el Estatut d’Autonomia llevan tres años caducados, con una composición que no corresponde a la emanada de las urnas. Permanecen bloqueados como efecto colateral del clima de polarización que prohíbe cualquier cosa que se parezca al entendimiento entre contrarios. Y lo peor es que lo más probable es que todo permanezca igual hasta 2027. Como mínimo.

No es lo único. Ha pasado desapercibido, pero la composición de la diputación permanente de las Corts ha acabado en una perversión de lo decidido en las urnas, que dijeron que ningún grupo tenía mayoría absoluta. El PP, el más votado, alcanzó 40 escaños, a diez de la cifra que garantiza la tranquilidad parlamentaria; el segundo, el PSPV, se quedó en 31, doblando a Compromís (15) y Vox (13). Sin embargo, como consecuencias de las vendettas partidistas ajustadas en la Mesa de la cámara, la realidad hoy de la diputación permanente es que de 24 componentes (incluidos los de la Mesa), 12 pertenecen al PP, seis a los socialistas y tres a Compromís y Vox. Los ‘populares’ cuentan de facto con una mayoría plena que no poseen en el pleno. Es verdad que la diputación permanente tiene un papel extraordinario, fuera del calendario parlamentario regular, pero no deja de ser una puerta abierta a usos extraños. No ha sucedido nada así, pero el desequilibrio actual es una forma de faltar el respeto a los votantes. Es lo primero que se debería preservar en tiempo de amenazas populistas y autoritarias.