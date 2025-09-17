El futuro que merecemos

Entorno degradado del circuito urbano de Fórmula 1 de València. / Germán Caballero

Hay ciudades que se apagan poco a poco, como una luz que se consume sin que nadie lo advierta. Y hay ciudades que, en los momentos más difíciles, cuando parecen que desfilan por el alambre, saben reinventarse y volver a brillar con más fuerza. València está en esa encrucijada crepuscular, pero siempre se ha alineado en el segundo grupo: nunca se ha rendido al conformismo, ni al gris del pasado. Siempre ha salido vencedora frente a la mediocridad y la ausencia.

Lo demostramos en los setenta, cuando las luchas vecinales defendieron El Saler del cemento. Y también en los ochenta, al transformar el viejo cauce del Turia en un jardín que hoy nos identifica en el mundo. Supimos resistir entonces y ganar un futuro mejor. Ese espíritu sigue vivo, en esta nueva frontera, aunque hoy cueste reconocerlo bajo una gestión que nos devuelve al humo, al coche y a postales descoloridas.

La involución galopante en solo dos años con María José Catalá duele. No es solo falta de proyectos: es falta de ambición, de mirada, de liderazgo. Una alcaldesa que no ha presentado un proyecto propio, que se esconde tras barómetros adversos, que pone el acento (y la tilde) en debates efectistas para contentar caprichos ideológicos negacionistas. Una alcaldesa que mira por el retrovisor y pretende devolvernos a la València desigual y contaminada que ya habíamos dejado atrás. Y la contaminación no es solo ambiental: también lo es de valores, cuando se niega a llamar genocidio al exterminio en Gaza.

Y no lo digo yo. Lo dice la ciudadanía. Ocho de cada diez valencianos aseguran que no confían en este modelo. Lo sienten cuando buscan vivienda y descubren que los precios les expulsan de sus barrios. Lo ven cuando el turismo devora espacios residenciales y convierte a València en una franquicia sin alma. Lo padecen en servicios públicos deteriorados, en una limpieza insuficiente y en los atascos que asfixian las calles.

Pero las y los socialistas creemos en otra València. Quiero y voy a ser la alcaldesa de una ciudad con horizonte, que ponga a las personas por delante de los especuladores. Que asegure que nadie tenga que marcharse, que construya comunidad y no soledad.

Por eso presentamos un triple pacto. Un pacto por la vivienda que garantice el derecho esencial: quedarse en la ciudad. Eso significa aplicar la ley estatal, declarar València zona tensionada, limitar precios del alquiler y reservar hasta un 60 % del suelo de los nuevos PAI para vivienda pública. Otras ciudades, como Barcelona, ya lo han abierto la senda con valentía.

El segundo pacto es por un turismo sostenible. No podemos seguir permitiendo que los apartamentos ilegales sean un factor de expulsión. Debemos recuperarlos para el mercado residencial y aplicar la tasa turística que la alcaldesa derogó. El Gobierno de España ha tomado la iniciativa revocando los permisos de 53.000 pisos turísticos (731 solo en València ciudad). No es castigar al turismo, sino hacerlo justo: que contribuya a limpiar, mover y cuidar y hacer crecer la ciudad.

El tercer pacto es verde. La lucha contra el cambio climático (lo hemos comprobado de forma muy dolorosa) también se libra aquí. Queremos una València que se prepare, que renaturalice sus espacios, que recupere el Corredor Verde y piense en clave metropolitana. No más coches donde deberían crecer árboles. Otras capitales ya marcan el camino: París ha peatonalizado cientos de calles y ha aprobado planes para reducir emisiones.

Jane Jacobs, una de las voces más influyentes del urbanismo del siglo XX, lo definió así en 'The Death and Life of Great American Cities (1961)': “Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todos, solo porque, y solo cuando, son creadas por todos.” Esa es la València que queremos inspirar: una ciudad hecha entre todos, para todos, y que no expulse a nadie.

Y no partimos de cero. El Gobierno de España ya ha comprometido inversiones históricas en València: más de 6.400 millones de euros, con proyectos que van desde la modernización ferroviaria y la nueva estación central, hasta la transformación de la vivienda industrializada, pasando por la reconstrucción tras la DANA (4.075 M€) o nuevas infraestructuras. Los recursos existen, falta voluntad política para aprovecharlos.

València no necesita ausencias. La ausencia de Catalá no inspira la ternura de aquel poema de Neruda. No enamora: duele, entristece, expulsa y condena a la ciudad a un tiempo perdido. Pero ese vacío no es inevitable. Hay otros caminos, esta ciudad merece más y aún estamos a tiempo de construir una alternativa.

Esa alternativa nace de lo que somos, parte de cada uno de nosotros. Yo soy Pilar Bernabé, vecina de Patraix. He vivido València desde dentro, en sus calles y barrios, compartiendo preocupaciones y sueños. Y sé de su capacidad de resistir y de reinventarse. Esa fuerza está en nosotros, y es la que hoy nos convoca a abrir un nuevo tiempo para la ciudad.

Estamos ante un momento de definición. Hundirnos en la oscuridad o remontar hacia la luz. València no merece un gobierno que la condene al retroceso. Merece un proyecto que la devuelva al lugar que le corresponde, entre las grandes capitales europeas, con barrios vivos, servicios públicos fuertes y futuro. La València orgullosa que no se resigna que ya despertó una vez y que, de nuevo, está lista para levantarse.