Ser israelita y palestino al mismo tiempo

Es una inmensa tragedia lo que el gobierno israelita ha practicado sobre la población palestina de Gaza a parir de los atentados que la organización religiosa Hamás ha desarrollado con métodos terroristas sobre ciudadanos israelitas, matándolos o secuestrándolos. Es otra deriva más de un conflicto que viene sucediendo desde la resolución de la ONU en 1948 del Estado de Israel

Con la destrucción por los romanos del último Templo de Jerusalén en el 70 d.c. comenzó la larga diáspora del pueblo judío y fue una constante en Europa su marginación y persecución – los pogromos- desde la Alta Edad Media hasta los siglos XIX y XX residiendo en barrios como las juderías. El caso Dreyfus en Francia y el holocausto del régimen nazi representaron símbolos para justificar la construcción de un Estado con el nombre histórico de Israel donde pudieran vivir los descendientes de las comunidades judías dispersas por el mundo. Todavía en España en algunos pueblos suele apostillarse “eres tan malo como un judío”

Judío remite a una etnia (que no a una raza como pretendían los nazis) y a una religión que ha sabido mantener sus prácticas culturales y religiosas a los largo de siglos. Uno puede ser judío por familia, trasmitida a través de la madre, conservando sus elementos culturales y aplicar los ritos de la Tora en familia e incluso en la sinagoga pero no ser creyente o agnóstico. Mantener una identidad a través del hebreo y sus costumbres ancestrales pero combinarla con el país donde residen. Era habitual sentirse alemán, polaco, ruso, argentino y judío. Algo que ha provocado que se les tenga prevención por considerar que prevalecía su condición a la identidad nacional única.

Israel, en cambio, es el nombre de los descendientes de Jacob, dado a los doce tribus que se establecieron en Canaán y cuya historia está llena de luchas, divisiones, persecuciones y grandes reinos como los de David y Salomón. Al establecerse el estado de Israel no todos eran judíos, convivían en menor número musulmanes, católicos y protestantes, pero con la presión de los palestinos y los países árabes o musulmanes. Las sucesivas guerras entre musulmanes e israelitas han sido constantes en la segunda mitad del siglo XX. Una lucha permanente que Israel ha tenido que superar para consolidar su Estado.

Esa es la raíz del problema. Ha costado que varios países árabes o musulmanes reconozcan la realidad de Israel y ya no cuestionen de manera directa su existencia, aunque Irán o Yemen siguen persistiendo en su desaparición. La propaganda antisionista ha conferido a los judíos una conspiración universal basada en su poder económico como la propaganda confeccionada por la policía rusa de los Protocolos de Siam para demostrar el pretendido dominio sobre la Tierra del poder judío.

Ello estimuló la necesidad de tener un territorio para constituir un Estado. Se barajaron varias alternativas entre ellas en zonas de Australia o en la Patagonia Argentina, pero al final se optó por la antigua Canaán en el Mediterráneo. Fue más un movimiento secular que religioso: acabar con las persecuciones y marginación. Desde 1938 con el acontecimiento nazi de los cristales rotos solo se pensó en Oriente Medio, lugar en el que ya existía una emigración de judíos que convivían al principio con los palestinos musulmanes. Los ingleses durante la I GM utilizaron, a los judíos y a los árabes para inclinar la guerra a su favor prometiéndoles estado y reinos. A los judíos por si podían influir en el presidente de EEUU, Woodrow Wilson, para que entrara en la guerra. Después nada se cumplió y franceses e ingleses se repartieron Oriente Medio como potencias coloniales ante la derrota de Turquía que hasta entonces controlaba el territorio. Después de la II GM los estados árabes o musulmanes nacidos de la descolonización del Oriente Medio también abandonaron a su suerte a los palestinos.

Pero toda esa historia no justifica las acciones contra la franja de Gaza porque además contribuye a alimentar el anisionismo. Es curioso que los antisionistas de siempre ahora defiendan a Netanyahu en su exterminio de Gaza. En la actualidad los judíos se concentran principalmente en Israel y EEU aunque hay más de 14 países en los que mantienen asentamientos pero manteniendo sus elementos identificativos como no ha ocurrido con otros pueblos que han desaparecidos. Los indios norteamericanos, por ejemplo, tuvieron que residir en Reservas para mantener sus signos culturales. No habrá paz en Oriente Medio si no se reconocen los dos estados: el de Israel y el de los palestinos musulmanes. Mi experiencia: Estudié el bachillerato elemental en el Instituto de Enseñanza Media de Ceuta con judíos y musulmanes sin problemas.