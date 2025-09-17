La llamada movilidad

Imagen de archivo de una estación de Metro en València / JM LOPEZ

Los días de tal o cual categoría, efeméride o acontecimiento, se han convertido en el comodín para alertar conciencias dormidas. Estos días estamos en plena celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se cierra este lunes 22 con el Día Mundial Sin Coche, donde el transporte público, EMT y Metrovalencia son gratuitos, con la intención de estimular su uso y plantearnos si podemos coger menos el vehículo particular. Sin embargo, si alguna alma cándida se acoge al beneficio de la duda, encontrará los autobuses municipales completos, igual que los convoyes del metro. Al menos, aunque solo sea un día al año, estaría bien que los responsables de los servicios públicos de transporte colectivo hicieran un esfuerzo para agilizar las frecuencias de paso y poner a todas sus unidades en funcionamiento para exhibir músculo.

Igual que los incendios se apagan en invierno, la movilidad es una cuestión de máxima atención durante todo el año, y la mejor campaña para dejar aparcado el automóvil es un servicio competitivo, que al menos obligue a pensar al usuario que es más rápido, y barato, llegar a su destino en transporte público. Que le compensa ante un posible ahorro entre gasolina y el parking o la hora, a cambio de la puntualidad y asiduidad. Solo habrá cambios sustanciales en la movilidad metropolitana cuando la coordinación entre EMT y Metrovalencia sea más rápida y cómoda. No hay más, como indican todos los estudios realizados en los últimos años sobre tráfico. El boom de patinetes, más que bicicletas, responde, precisamente a eso, a la economía, la rapidez y el confort.

Las Semanas de la Movilidad que conocemos se centran más en la teoría que en la práctica. Las campañas de concienciación son, por lo general, oportunas, con esa dedicación especial sobre la población escolar. Sin embargo, habría que darle una vuelta para no caer en una simple rutina anual que dejará sin solución lo más inmediato, que son las medidas urgentes para resolver los constantes problemas de tráfico que padece València, no solo en las horas punta, también ante cualquier incidencia de las carreteras de circunvalación que colapsan la entrada y salida de la ciudad. La movilidad empieza a contar como una de las patas del estado del bienestar.