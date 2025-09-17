Opinión | Al tall al tall
On és Wally-Lleó XIV?
Com interpretar el silenci del Papa davant l’extermini palestí? No sempre el silenci és prudència. Inevitable comparar el silenci indegut de Lleó XIV amb l’actitud valenta de l’anterior Papa Francesc, que no va dubtar en qualificar de “genocidi” l’actuació d’Israel en Gaza. Les tèbies declaracions del Vaticà de dies enrere només pot donar-les per bones una audiència poc exigent; perquè no és una ‘guerra’, és un genocidi! No són temps d’ambigüitats quan la massacre de palestins és el pa de cada dia. On és Lleó XIV? Què se n’ha fet d’aquest home que no dóna senyals de vida? Qual puta en Quaresma ha desaparegut del mapa de l’actualitat i vaga pel Vaticà, tan camuflat entre monsenyors de fina pell i gros budell, que sembla l’esmunyedís personatge d’“On és Wally?”.
Potser el govern genocida de Netanyahu no mereix el retret del papa estatunidenc? Davant l’holocaust palestí no es pot ser neutre com el Nenuco. El silenci no és neutral i es pot interpretar com a que, qui calla, atorga. És impossible quedar bé amb tothom, de la mateixa manera que no es pot bufar i xuplar al mateix temps. Si el Papa calla, el seu silenci parla. Malaventurats aquells que callen davant el genocidi; si el silenci és hui el seu dogma, demà serà el seu dogal. Lleó XIV no pot evadir-se’n com aquell que penja a la porta de l’habitació el cartell: “Don’t disturb” (No molesten), i esperar que el temps passe i cancel·le el problema.
Canviar el vestit de gala per la samarreta de ratlles blanques i vermelles de Wally no és el que s’espera d’un Papa que viu en tota la seua cruesa el dilema hamletià de “ser o no ser”; però la seua tragèdia està, no en optar, sinó en obviar l’elecció. Té la responsabilitat ineludible de dir la seua i no deixar que passen els dies parlant-li a la calavera. Si l’esperança és l’últim que es perd, a Gaza l’esperança és una virtut que ja no existeix. Tanmateix, Lleó XIV està obligat a llançar un SOS enmig de la desesperança. Un crit contra la resignació, contra el desànim i contra la impotència. Amén.
