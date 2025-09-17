La Vuelta debe ser ejemplo para otros deportes

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España que se disputa entre las localidades madrileñas de Alalpardo y Madrid / Rodrigo Jiménez / EFE

La mutilada Vuelta Ciclista a España ha servido para que a algunos se les haya visto el plumero. Lamentarse por una cuestión anecdótica en lugar de pedir clemencia para Palestina es perversidad. Nunca dejaremos de llorar las maldades de la Alemania nazi, pero tampoco olvidaremos la atrocidad que en el siglo XXI se está cometiendo en Gaza. La Vuelta, como se hizo en varias ocasiones y no fue la primera en Madrid, fue el escenario para mostrar al mundo un sentimiento humano que parece ser que no tienen algunos. Las protestas no han sido consecuencia de pregones del presidente del Gobierno. Las manifestaciones que ha habido en lugares como Canadá o Australia son muestra de que todo el mundo no es tan miserable como para ir a felicitar a ciclistas que con su esfuerzo blanquean el nombre de un país genocida. Fútbol y baloncesto tienen ahora un modelo a seguir.

Siempre hay quienes claman por un deporte sin mezcla política. Desconocen que en la Grecia clásica se pactaron treguas olímpicas. En Constantinopla, con Constantino I, su general Belisario llevó a la muerte a miles de personas en el Hipódromo. Era una pelea ideológica entre los equipos Verde y Azul. Las rivalidades que ahora se traducen en lamentables espectáculos en campos de fútbol. Nunca, a lo largo de la historia, la política ha sido ajena al deporte. Afortunadamente, en ocasiones, el gesto del atleta ha servido para mejoras sociales. Por ejemplo, los estadounidenses Tomie Smith y Jhon Carlos que enguantados de negro subieron al podio de los Juegos de México para protestar por la discriminación racial de su país. Más recientes en el terreno olímpico fueron los boicots de Estados Unidos a Moscú y de la URRS a Los Ángeles. Yo pasé una noche en vela por el atentado de islamistas de Septiembre Negro a la delegación de Israel. Cualquier ser humano con la mínima sensibilidad, está a favor de ciudadanos secuestrados pero hay que tener mucho cuajo para hacer de los ciclistas, que no han padecido graves problemas, una justificación de lo que está ocurriendo en Gaza.

Varias personas con banderas de Palestina en la plaza de Callao antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press

Lo sucedido en la Vuelta debe ser un símbolo, una llamada para que como se hizo con Rusia por la invasión de Ucrania se repita con Israel. El baloncesto y el fútbol nos van a poner delante a equipos patrocinados por amigos de Netanyahu como ocurre con el ciclismo. Los clubes europeos que participan en estos torneos internacionales deben dar un paso al frente y obligar a sus federaciones a tomar la decisión serena y sensata de no permitir la presencia de representantes de este país genocida en lugares públicos en los que podría producirse alguna desgracia que no ha habido que lamentar entre los ciclistas.

El mundo deportivo debe repudiar a los representantes de una nación que usa las canchas deportivas para blanquear a los hitlerianos de hoy. El pueblo español en varias etapas ha mostrado su mejor versión humana y quienes han mostrado las banderas palestinas han sido nuestros representantes. Al menos, de quienes no apoyaremos jamás a gentes que olvidan a los más de sesenta mil muertos. Haber asesinado más de veinte mil niños debería ser dato suficiente para repudiar cualquier relación con Israel, país genocida del siglo XXI.

Posdata. Perico Delgado se llevará miles de rapapolvos pero él no está entre los peores opinantes del frustrado final de la Vuelta. No figura en la nómina de los que se han dolido porque invirtieron 400.000 euros y al final no pudieron pasearse en calesa.