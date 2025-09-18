Opinión | Perquè em dona la gana
I si...
I si les protestes públiques contra la participació d’Israel en La Vuelta Ciclista que començaren al País Basc i que s’han estés fins a Madrid, només foren la punta de l'Iceberg del que està per vindre?
I si la projecció internacional que s’ha aconseguit per part de la multitud que protestava pel genocidi que Israel està duent a terme en Palestina, ha col·locat al poble espanyol (que no als seus polítics) en un lloc de privilegi en la defensa dels drets humans del poble palestí?
I si, de nou al País Basc, les iniciatives com les del Club de ajedrez de Sestao, on set jugadors d’aquest esport d’Israel que anaven a participar en el 40º Open Basque Country, un torneig internacional han desistit de fer-ho perquè no han pogut amb les pressions del Club d’ajedrez de Sestao que, entre altres coses va col·locar una bandera palestina a l’estrada i va prohibir que hi haguera una sola bandera d’Israel al llarg de tot el torneig, es tornaren quotidianes?
I si la resta d’establiments hostalers actuarem com els de Sestao, negant als corredors israelians la possibilitat d’allotjar-se als seus hotels i obligant-los a ells i tot el seu equip tècnic a anar a l’alberg municipal?
I si el Comité Olímpic Internacional i tots els Comités i/o Federacions esportives internacionals actuaren de la mateixa manera que la gent de Sestao i inundaren de banderes palestines les seus on participara la gent d’Israel? O, encara millor, i si prohibiren la participació d’Israel a les competicions esportives, com ja ho han fet amb altres països que els resulten “molestos”?
I si s’embargaren les propietats que la gent d’Israel puga tindre en territori de l’Estat Espanyol, com ja s’ha fet amb la gent d’altres països també en conflicte i que als nostres polítics els resulten incòmodes?
I si tot el govern israelià, així com els colons i tots els que actuen impedint que l'ajuda humanitària puga entrar a Gaza acabaren davant del Tribunal Penal Internacional de forma automàtica en ficar un peu fora de les terres del seu país?
I si combatérem amb paraules el discurs equidistant que diu que no s’ha de mesclar esport i política, quan en realitat l'esport viu de la política, almenys en part?
I si el principal partit de l’oposició, per fi, s’atrevira a anomenar i a condemnar de manera oberta, clara i contundent el genocidi de Gaza sense haver de fer equilibris verbals? Però segurament ni Díaz Ayuso ni Martínez Almeida ho permetrien i ja sabem qui mana al PP...
I tot açò perquè Israel vol imposar les seues regles arran del món amb la complicitat d’un altre personatge com Trump que governa el seu país com si es tractara d'una empresa. Tots dos, Netanyahu i Trump, volen fer negocis a la Franja de Gaza a costa del genocidi del poble palestí.
La factura que Netanyahu vol fer pagar als palestins per l’atac de Hamàs l’octubre del dos mil vint-i-tres és, directament, el genocidi i l’expulsió total dels palestins de les seues terres. Aquesta és la clau, volen les terres. Unes terres que no són seues, són palestines. Però al govern sionista d’Israel són així d’avariciosos i cruels.
Mentre a Palestina s’han exterminat seixanta mil persones, vint mil d’elles eren xiquetes i xiquets i no vull ni imaginar la quantitat de persones que s’han quedat mutilades de per vida física i emocionalment.
Fins i tot artistes israelians reconeguts rebutgen les actituds de Netanyahu i el seu govern sionista a Gaza. Alguns fins i tot els recorden el que van viure a la Segona Guerra Mundial i els comparen amb els Nazis i amb el que van fer amb els jueus. Han convertit la franja en un gran camp de concentració i els assassinen de fam i amb bombes. Perquè els palestins no tenen on escapar. Són presoners en la seua pròpia terra.
Les columnes de manifestants que diumenge van inundar Madrid per tal d’aturar La Vuelta i que no pogueren entrar els ciclistes fins a La Cibeles on estava previst que acabaren i es lliuraren els premis, va ser tot un èxit de la societat civil que ens fa recordar que tot no està perdut i que l’esperança és molt més forta que la por.
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El urbanista que diseñó València alerta de que queda suelo para 8.000 pisos y la ciudad ya no puede crecer más
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Una cámara captó que el coche que arrolló en Calp a la madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, empezó a moverse a los 5 minutos de estar aparcado
- Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar