Las nuevas ciudades de Escribano

Levante-EMV

Comparto la reflexión de la profesora Marina Sender sobre la anonimización mediática que sufre la mayoría de arquitectos. No solo porque sea la presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos quien lo diga, que también, sino por su lógica aplastante. Si hasta en los créditos de las películas sale el noble oficio de maquillador, como vamos a obviar el trabajo de los que nos hacen la vida más llevadera. Dicho esto, admito que su colega Alejandro Escribano ha conseguido alterar mi resistente capacidad de asombro. Lo traté cuando la revisión urbanística de Mestalla y el proyecto del nuevo campo del Valencia, y comprobé entonces su capacidad didáctica para explicar bocetos antes de la explosión tecnológica. Por eso, no sé si la IA, el enemigo principal de la arquitectura actual, es responsable de su propuesta para la creación en el área metropolitana de pequeñas ciudades autosuficientes de 10.000 viviendas. ¿Por qué no son 7.500 o 12.200? Solo él sabe, pero que el modelo sean los proyectos urbanísticos del entorno de Madrid me deja atónito, como si aquí no hubiera pasado nada.

La argumentación de Escribano tiene una lógica aplastante, pues la falta de suelo en el Cap i Casal está probada. Ahora bien, que después de la dana de octubre plantee más espacio urbano entre los ejes de la CV-35 y de la autovía de Torrent me produce un cierto desasosiego. Porque una de dos, o todos los planes técnicos, y bien argumentados de la conselleria de Medio Ambiente sobre los parques fluviales para paliar futuras riadas no cuentan con el beneplácito de los arquitectos o me he perdido algo, porque no creo que nadie pueda proyectar nuevos núcleos urbanos sin tener en cuenta los hechos del 29 de octubre.

Alejandro Escribano juntó su nombre al del Plan General de Ordenación Urbana de València cuando lo redactó en 1988. Un proyecto, que, con algunas correcciones y modificaciones, es estudiado en muchos politécnicos y que, además, se mantiene saludable pese a los años. Lo digo por eso de no olvidarse de los arquitectos, pero eso de aumentar la densidad de viviendas en una de las zonas metropolitanas altamente saturadas necesita algo más que un pomposo book digital. Eso es asunto de muchos foros.