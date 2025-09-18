Opinión
L’Europa que ve
Una paradoxa europea és que, sense els exèrcits soviètic i nordamericà, els forns crematoris, tan europeus com la Torre Eiffel o el Panteó de Roma, ves a saber quan s’haurien apagat. Mai no els ho hem agraït prou
Assegurava Milan Kundera que “europeu era aquell que tenia nostàlgia d’Europa”. La sentència, malgrat les prevencions davant d’aquest sentiment tan perillós, ha tingut una gran acceptació entre la intel·lectualitat. Potser Kundera tenia raons per a pensar així, atès el seu món: el segle del nazisme, l’estalinisme, la guerra freda, la desfeta de l’URSS i el triomf global del neoliberalisme. En tot cas, el seu pensament revela també que, més enllà de la mirada retrospectiva, Europa ja havia deixat de tenir sentit com a projecte. Molt especialment, segons deia, perquè Europa no havia quallat com a “projecte cultural”.
Europa ha estat, malgrat tot, la nostra contribució històrica a la universalitat cultural. La civilització dita occidental --passeu-me l’eurocentrisme-- n’és el resultat, amb tot un eixam d’aportacions rellevants a les llibertats individuals i al benestar i progrés col·lectius. Filla remota de Grècia i Roma, del Renaixement, l’Humanisme i la Il·lustració, Europa ha estat una cruïlla d’idees creatives i alhora una utopia més o menys mobilitzadora segons èpoques i espais geogràfics. El mite europeu és, en aquest sentit, una construcció cultural del pensament progressista. Però també, no cal dir-ho, l’escenari on es van engendrar el franquisme, el feixisme i el nazisme potser per confirmar un lúcid aforisme de Joan-Carles Mèlich: “La barbàrie no es troba fora de la civilització, sinó en el seu interior”.
La trista paradoxa és que el nazisme, per exemple, va ser concebut per Alemanya, llavors l’estat-nació més culte d’Europa. El magnífic llibre de Rosa Sala El misterioso caso alemán descriu precisament el paper de la cultura, entesa en un sentit molt ampli, com a solatge romàntic sobre el qual es va teixir a poc a poc la cosmovisió nazi. El procés descrit per Sala subratlla, entre altres molts aspectes d’interès, la fallida d’aquell lloc comú, sempre invocat retòricament, segons el qual les arts, la cultura i la bellesa ens havien de fer millors persones. De fet, el “nazi culte”, com bé sabem a hores d’ara, no va ser una excepció. Martí Domínguez, entre altres intel·lectuals europeus, ho mostra al seu llibre L’esperit del temps. Una altra paradoxa que convé assenyalar és que, sense els exèrcits soviètic i nordamericà, els forns crematoris, tan europeus com la Torre Eiffel o el Panteó de Roma, ves a saber quan s’haurien apagat. Mai no els ho hem agraït prou.
Sense el doble vincle entre americans i soviètics, tampoc no s’entén l’Europa posterior a la Segona Guerra Mundial. D’una banda, hi hagué l’hegemonia nordamericana recolzada en Hollywood, amb la difusió de l’american way of life basat en els drets individuals i el consumisme. De l’altra, aquell consens de la por compartida entre les dues potències conegut com a “guerra freda”. Un consens que aportava, malgrat tot, seguretat i equilibri a un món en què les brases autoritàries continuaven enceses. Finalment, la gran creació de l’estat social europeu, l’Estat del benestar, no va ser només una política de protecció i solidaritat socials, sinó també un antídot a les temptacions prosoviètiques d’una part de l’esquerra europea. Una esquerra reticent davant d’una penetració americana que, curiosament, molts ciutadans consideraven “no solament consentida sinó desitjada”, en paraules de Vázquez Montalbán.
La pregunta “Què és ara Europa?” no s’hauria de contestar amb plantejaments metafísics, nostàlgics ni morals. Al capdavall, la metafísica i la nostàlgia responen a un pensament absolut i clarament reaccionari. En tot cas, en un món en què americans i russos recuperen la seua identitat com a senyors de la guerra, els equilibris freds i les hegemonies basades en el soft power han passat avall. El darwinisme social més radical i el vell imperialisme s’expressen de nou en termes militars i salvatgement prepolítics. Per si era poc, en un panorama en què actors com el Japó i la Xina, i en general el món asiàtic, inunden les nostres cultures amb els seus productes i serveis, em fa l’efecte que no hi ha lloc, tampoc en aquest aspecte, per als plantejament sentimentals.
Potser hauríem de tornar a imaginar alguna mena d’Il·lustració radical en què, per una volta, pesaren més Diderot i Voltaire que no Rousseau
En aquest nou context, assegurava fa uns dies Rafael Poch en el pòdcast 'Animals polítics' d’Ignacio Blanco i Aurora Mora, Europa només té sentit com a “museu i restaurant del món”. L’afirmació no és només una metàfora brillant. És el destí més que probable d’un projecte europeu inconclús i molt erosionat en les seues dimensions econòmica, política i cultural. Un destí, en bona part, provocat per una aposta turística i colonial totalment irracional. Un parany que, com l’Europa de Kundera, demana precisament una mentalitat rousseauniana que endolcirà el final del vell somni tal com l’havíem entès fins ara. Potser, com dècades enrere, quan tot estava per fer, hauríem de tornar a imaginar alguna mena d’Il·lustració radical en què, per una volta, pesaren més Diderot i Voltaire que no Rousseau.
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El urbanista que diseñó València alerta de que queda suelo para 8.000 pisos y la ciudad ya no puede crecer más
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Una cámara captó que el coche que arrolló en Calp a la madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, empezó a moverse a los 5 minutos de estar aparcado
- Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar