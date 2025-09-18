Menos tú y menos yo

El 'president', Carlos Mazón, al anunciar nuevas ayudas por la dana la semana pasada. / Rober Solsona - Europa Press

El próximo primer aniversario de la dana está marcando, como era de esperar, el arranque del curso político valenciano. Un inicio con el que el Consell de Carlos Mazón ha tratado de dar una vuelta de tuerca al clásico ‘y tú más’ para reconvertirlo en el ‘y yo más’. Mazón dobla la apuesta y dará más dinero para las personas damnificadas, un regalo envuelto en la promesa de pagos rápidos y sin papeleo. La Generalitat prefiere no investigar las necesidades reales de a quienes va destinado, ni valorar si esos fondos extra serían más urgentes en otras áreas: el metro en l’Horta Sud, los centros escolares dañados, o atender a quienes perdieron su vivienda por la barrancà. Porque, ¿quién rechaza el dinero?, ¿a quién le sobra? Así parecen pensar en el Palau.

El anuncio de Mazón sobre nuevas ayudas directas constituye parte esencial de una estrategia de comunicación cuidadosamente desplegada durante el verano: comunicados, redes sociales y un relato de reconstrucción que, tristemente, suma autobombo institucional a la tragedia. Carreteras, puentes, tramos de metro, ayudas… Presumir del esfuerzo inversor y de la celeridad en la ejecución de obras sobre un terreno tan doloroso como la dana revela una preocupante carencia de sensibilidad hacia las víctimas. Lo razonable es que, ante una catástrofe de tal magnitud, la prioridad del Consell sea recomponer lo destrozado y ayudar a las víctimas. Lo mandata y sustenta la normativa: desde el Estatuto de Autonomía hasta la ley de contratos. No hay, pues, nada extraordinario en gestionar la reconstrucción con agilidad.

Con 229 personas fallecidas y cientos de familias desgarradas emocionalmente, exhibir las obras y ayudas, calificar la reconstrucción de proeza o hito, o presumir de tomarse en serio las emergencias, en términos filosóficos, profundamente inmoral. Esa falta de empatía fue destacada hace una semana en el debate de la ciudad de València por José Martínez, vecino de La Torre, que narró su infierno durante la dana: horas atrapado y sin esperanza de sobrevivir. En su intervención, una lección de dignidad, explicó por qué hablar de reconstrucción resulta tan hiriente para las víctimas. Lo suyo fue un alegato contra la política basura que convendría repasar ahora que en unos días se celebra el debate de política general en les Corts porque urge pasar del ‘yo’ y el ‘tú’ y centrarse en ellos y ellas: en las víctimas.