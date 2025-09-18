La vivienda sí tiene solución

Obra nueva y en construcción en València. / Ana Escobar

La insatisfacción del derecho constitucional a la vivienda se identifica en la imposibilidad de acceder a la misma por la gran mayoría de ciudadanos con trabajo fijo y salarios comprendidos entre 1.000-2.000 €/mes (“mileuristas”).

Si el alquiler medio en las ciudades referentes asciende a 1.000 €/mes y el máximo destinable a la obtención de la vivienda no debe exceder del tercio de sus ingresos netos, sólo los que superen los 3.000 €/mes podrán satisfacer ese derecho, lo que comporta que millones de trabajadores “mileuristas”, tanto pertenecientes al sector Servicios como titulados universitarios durante sus primeros años de ejercicio no podrán asumir abonos superiores a 300-600 €/mes, restricción que les expulsa del mercado inmobiliario y les limita a alquilar una vivienda compartida, una habitación “con derecho a cocina” o al mantenimiento en la casa familiar de manera impropia.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

El origen se encuentra en la “peculiar” política de vivienda adoptada en España desde la Transición. Frente a las políticas centroeuropeas (Viena, Países Bajos, Alemania), promotoras de grandes parques públicos de vivienda en alquiler asequible, aquí adoptamos una “singular” estrategia, hoy explícitamente controvertida, apoyada en la gestión privada creando las conocidas Viviendas de Protección Oficial (VPO) dotadas de un “precio tasado oficialmente”, normalmente un tercio menor del de mercado de las Viviendas de Renta Libre (VRL), política complementada con el otorgamiento de subvenciones al promotor para reequilibrar su financiación, con ayudas al adjudicatario para compensar su insuficiencia económica y completándola, finalmente, con una injustificable y desreguladora descalificación oficial como VPO al cabo de pocos años (10-30 años), fomentando su venta en el mercado libre.

Esta “sorprendente desamortización inmobiliaria”, auténtico despilfarro socioeconómico, supuso que de las más de 3 millones de VPO construidas, sólo permanecen unas 300.000, un 2,5 % de las viviendas principales, mientras que la media en la UE asciende al 9,3 % (30 % en Países Bajos y 24 % en Austria). Si, además, consideramos la “crisis universalizada” de 2008, la relevante caída del sector empresarial y la consecuente precariedad laboral generada emerge una drástica restricción inmobiliaria que a pesar de las evidentes mejoras económicas constatables en los dos niveles, macro y micro, alcanzadas desde finales de la década del 2010, sigue persistiendo en España la emergencia social en el acceso a la vivienda, junto al histórico déficit de asequibles.

¿Cómo recomponer esta deplorable situación en una economía social de mercado?

Ciertamente las Administraciones vienen adoptando medidas sedicentemente paliativas, destacando la ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda promulgada a instancias de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, procede reconocer sus insuficientes resultados, bien por incumplimiento de concretas comunidades autónomas, bien por dificultades en la aplicación de las medidas estructurales establecidas.

Resulta inaplazable, por tanto, implementar políticas públicas social y económicamente proactivas para resolver nuestro ancestral problema adoptando como preferente el régimen de alquiler asequible frente al de venta, y como medida básica e imprescindible, mantener la calificación permanente de VPO, prohibiéndose su venta en el mercado libre.

Finalmente, procedería aplicarlas temporalmente persiguiendo resultados tangibles, tanto para hoy como para un futuro estable: en la actualidad, disponiendo políticas coyunturales mediante Gestión Pública Indirecta movilizadoras del patrimonio edificado preexistente, tanto público (v. gr. la Sareb) como privado (banca, fondos de inversión y particulares), fomentando su inmediata incorporación al mercado a precios asequibles estableciendo, para ello, subvenciones a la rehabilitación, bonificaciones fiscales y una corrección a los incrementos injustificados del alquiler en zonas tensionadas. Asimismo, para el próximo futuro y como política estructural básica de la ley 12/2023, la creación de parques públicos permanentes de viviendas en alquiler asequible a promover por sociedades públicas de gestión directa generando, así, un genuino “Servicio Nacional de Vivienda” a incorporar al resto de pilares del Estado del Bienestar.

Estos parques públicos podrían estimarse en 2 millones de viviendas asequibles para tender a la media europea y satisfacer el déficit histórico acumulado. El plazo de ejecución podría alcanzar los 40 años, es decir, 50.000 vivs./año (en los 80-90 se construían 300.000 viv./año, de ellas 100.000 VPO).

La inversión pública a aplicar, con un coste medio unitario de 1.200 € por metro cuadrado construible y de 100.000 € por vivienda en función de su tamaño, alcanzaría unos 5.000 millones €/año, importe razonablemente plausible para las arcas públicas concertando su producción, por ejemplo, al 50 % entre la AGE y las CC AA (2.500 M€ para la AGE y 150 M€ para cada CC AA).

Su viabilidad se justifica explícitamente al considerar que el coste público de la vivienda, como “quinto pilar del Estado de Bienestar”, no se conforma como un “gasto a fondo perdido” sino como una explícita “inversión social”, pues se recupera con los retornos derivados de los cobros de los alquileres, particularidad que garantiza rigurosamente el reequilibrio económico-financiero en su proceso de producción.

Obviamente, estas políticas requieren la disposición del suelo adecuado para ello, cuestión ya resuelta pues la legislación vigente distingue dos tipos de suelos públicos ad hoc y en dimensión más que suficiente: los susceptibles de implantar Viviendas-Alojamientos Dotacionales en suelos de carácter demanial calificados urbanísticamente como equipamientos públicos, innovadoras y prácticamente inéditas viviendas destinables a colectivos singulares, fundamentalmente a menores de 35 años y otros necesitados de estancias temporales y, en segundo lugar, los tradicionales suelos calificados por el planeamiento para Viviendas de Protección Oficial en suelos de carácter patrimonial, ya ampliamente conocidos.

Por último, la gestión posterior de estos parques requiere la obligada intervención de la Administración, si bien su participación podrá adoptar dos modalidades diferenciadas: la ya conocida colaboración público-privada (planes Vive) normalmente mediante concesión del derecho de superficie en el que la Administración aporta gratuitamente la parcela edificable destinada a viviendas en alquiler asequible y un empresario seleccionado concursalmente las edifica y explota como “arrendatario-concesionario”, revirtiendo el edificio a la Administración a la terminación del plazo de amortización (normalmente 50-70 años). Lógicamente, la disposición de un beneficio empresarial razonable y de unos costes financieros de mercado generan alquileres que oscilan entre los 900-1.200 €/mes que ciertamente satisfacen al ciudadano de ingresos entre los 3.000-4.000 €/mes, pero “expulsa” de esa oferta la demanda social mayoritaria (“mileuristas”). Obviamente, para resolver esta grave deficiencia se manifiesta única y plausiblemente la gestión directa por Sociedades Públicas de la Administración, modalidad escasísimamente aplicada, ejecutable a valor cero de suelo y beneficio empresarial (sólo rentabilidad social) y coste financiero público (v. gr. ICO o análogo autonómico, al 3-3,5 %), lo que permite generar alquileres de 350-700 €/mes satisfaciéndose con esta modalidad, al fin, la demanda social mayoritaria hoy dramáticamente frustrada.

Pero para garantizar su desarrollo, estas sociedades deberán constituirse en acotadas Empresas Públicas de Gestión Inmobiliaria con fundamental, sino imprescindible, participación municipal, asumiendo adicionalmente el proceso de explotación de los arrendamientos, el cobro de los alquileres, el mantenimiento de las viviendas y resto de labores propias de un buen arrendador, en este caso público. La transformación del Sepes por el Ministerio de la Vivienda en este tipo de empresa es un claro referente de esta medida.

Sin embargo, debemos reconocer “vergonzantemente” la atávica “alergia” que la Administración española manifiesta en asumir este tipo de gestión por sus clásicas estructuras funcionariales a diferencia de la secular tradición europea, aspecto que constituye el “nudo gordiano” de las estrategias públicas que aquí se defienden. En todo caso, antes de renunciar a la gestión pública procedería contemplar una eventual colaboración con el sector privado constituyendo empresas mixtas de mayoría pública que permitieran garantizar la eficacia en el proceso de producción establecido.

En fin, hasta aquí la exposición argumentada que manifiesta que el problema de la vivienda sí tiene solución, si bien como la experiencia nos demuestra, a falta de aplicar decididas dosis de voluntad política que exigirán un esfuerzo de los poderes públicos no menor, proceso ya iniciado actualmente por la AGE. Ojalá se consolide y extienda, pues en opinión de quien suscribe, sin gestión pública directa no habrá solución.